Brezposelni nekdanji zapornik želi več sto milijonov evrov

Carl-Clemens Veltins je črna ovca bogate nemške pivovarske družine Veltins. Zaradi divjega in kriminalnega življenja je celo pristal v zaporu. Zdaj kot brezposelna oseba živi v bližini Berlina in si prizadeva, da bi dobil več sto milijonov evrov dediščine po svoji pokojni mami.

Carl-Clemens Veltins, ki je zdaj star 61 let, je v mladosti zaradi bogatih staršev živel v gmotnem razkošju. A kmalu je kot črna ovca družine zajadral v kriminal. Že kot najstnik je kradel denar svoji mami Rosemarie Veltins. Tej je hitro prekipelo.

Odpoved dediščini ob polnoletnosti

Kot je Carl-Clemens govoril v intervjujih za nemške medije, ga je mama nekega jutra po prekrokani noči (praznoval je svoj 18. rojstni dan) zbudila in ga na pol treznega prepričala, da pri notarju podpiše odpoved dediščini. Njegova mama mu je menda rekla, da se bo zgolj na videz odpovedal dediščini, tako pa bi zavarovali podjetje Veltins pred stečajem.

V naslednjih letih je Carl-Clemens živel divje življenje. Za družinski posel mu ni bilo mar. Raje je po nemški združitvi v Leipzigu ustanovil veliko diskoteko, ki pa je bila kratkega diha. Kmalu se je zapletel v kriminal. Kupoval je orožje od sovjetskih vojakov, trgoval s kokainom in ga tudi užival, piše nemški medij ntv.

V zapor zaradi mamil

Najprej so ga sodišča obsojala na pogojne kazni, leta 2005 pa je moral za dve leti v zapor zaradi preprodaje mamil in posedovanja avtomatske puške. Zdaj živi kot brezposelna oseba blizu Berlina.

Pivovarna Veltins ima svoje korenine v letu 1824, ko je majhno pivovarno ustanovil Franz Kramer. Leta 1854 je pivovarno kupil Clemens Veltins. Na fotografiji je matična pivovarna skupine Veltins v kraju Meschede-Grevenstein v Porurju. Foto: Guliverimage

Tudi po tem, ko se je ob polnoletnosti odpovedal dediščini, ga je mama do svoje smrti leta 1994 velikodušno podpirala. Skupno je od nje prejel več milijonov nemških mark (preračunano v današnje evre naj bi prejel od tri do štiri milijone evrov).

Mama ga izključi iz svoje oporoke

V oporoki je njegova mama zapisala, da so bili s temi milijonskimi donacijami poplačane vse njene dedne terjatve do sina. Carla-Clemensa in vse njegove potomce je mama izključila iz pravnega dedovanja. Vse premoženje sta po materi podedovali njegovi sestri Susanne in Frauke.

A Carl-Clemens je prepričan, da je tudi sam upravičen do dela dediščine. Družinsko premoženje tehta nekaj milijard evrov. Samo pivovarska skupina Veltins ima letni promet v višini 441 milijonov evrov. Revija Forbes glavno delničarko Susanne Veltins uvršča med milijarderke.

Pravni boj za dediščino

Leta 2016 je Carl-Clemens s pomočjo odvetnika prvič poskusil zunajsodno zahtevati svoj obvezni delež. Neuspešno. Zdaj je najel veliko odvetniško pisarno Grant Thornton in vložil novo tožbo.

Po smrti Rosemarie Veltins leta 1994 je vodenje pivovarne Veltins prevzela njena hčerka Susanne Veltins (na fotografiji iz leta 2011). Foto: Guliverimage

Odvetnik Carla-Clemensa je za nemški poslovni medij Handelsblatt povedal, da ni nobenega dvoma o tem, da so vsi otroci upravičeni do minimalnega deleža pri dedovanju. "Sistematična in popolna izključitev gospoda Veltinsa je bila torej nemoralna," trdi odvetnik.

Bo Carl-Clemens dobil več sto milijonov evrov?

Kot še pravi odvetnik, je mati Carla-Clemensa izkoristila "popolno nedolžnost in zaupanje poslovno neizkušenega sina v njegovo škodo". Carl-Clemens naj bi bil upravičen vsaj do obveznega deleža – to bi bila polovica tretjine materinega premoženja. Ta obvezni delež naj bi znašal več sto milijonov evrov.