Incident pred državnim zborom: v parlament poskušal vstopiti z motorko #video

Pred poslopjem državnega zbora je zvečer prišlo do incidenta. Kot je razvidno iz posnetkov na družbenem omrežju Twitter, se je pred parlamentom ustavil moški s psom, ki je nosil motorno žago. To je nato tudi prižgal, a so ga hitro obvladali tam prisotni policisti. Neuradno naj bi bil moški pod vplivom alkohola.

Incident pred državnim zborom. Video: Luka Svetina

"Incident pred državnim zborom. Moški s psom in prižgano motorno žago je želel nad parlament," je na Twitterju poročal novinar Nova24TV Luka Svetina. Moški je po njegovih navedbah vzklikal: "Dovolj imam tega zapiranja!" Moškega so po incidentu hitro obvladali policisti.

V državnem zboru so incident potrdili, za več informacij pa so nas napotili na policijo. Na ljubljanski policijski upravi so pojasnili, da so bili o dogodku obveščeni po 19. uri. Policisti so po njihovih besedah moškega hitro obvladali in preprečili, da bi se kdo poškodoval. Preiskava incidenta še poteka, po neuradnih informacijah naj bi bil moški pod vplivom alkohola.