Igor Zorčič ostaja na čelu državnega zbora #video

Igor Zorčič ostaja predsednik državnega zbora. Na tajnem glasovanju je za njegovo razrešitev glasovalo 45 poslancev, dve glasovnici sta bili neveljavni. Za razrešitev Zorčiča bi bilo potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. Predlog za razrešitev Zorčiča so vložili v SDS, NSi in SMC. Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in skupina nepovezanih poslancev so glasovanje obstruirale.

Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je po glasovanju povedal, da ga veseli, da je v parlamentu prevladal razum. Rezultat glasovanja o njegovi razrešitvi po njegovem mnenju sicer ne napoveduje, da vlada v prihodnosti v državnem zboru ne bo imela večine. Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec je po neuspešnem poskusu razrešitve po pisanju STA dejal, da to ne pomeni, da ne bodo poskusili še enkrat.

Zorčič: Koalicija, kakršno smo imeli leta 2020, ne obstaja več

Krivec je sicer že na začetku točke, v okviru katere je državni zbor glasoval o Zorčičevi razrešitvi, v imenu predlagateljev spomnil, da je bil Zorčič za predsednika državnega zbora imenovan petega marca lani, ko se je oblikovala koalicija SDS, SMC, NSi in DeSUS. Sestava poslanske skupine SMC se je z izstopom treh poslancev, med njimi tudi Zorčiča, spremenila, nato se je oblikovala nova poslanska skupina. To spreminja položaj predsednika, zato so predlagali njegovo razrešitev, je dejal Krivec.

Zorčič je pred glasovanjem dejal, da argument, s katerim ga želi koalicija razrešiti, ne more in ne sme biti razlog za njegovo razrešitev: "Zavedati se moramo, da koalicija, kakršno smo imeli leta 2020, ne obstaja več. Da ene stranke, ki je podpisala koalicijsko pogodbo, DeSUS, v koaliciji ni več. Da ena stranka premore le še pol toliko poslancev, kot jih je premogla leta 2020. In da imamo tudi v vladi ministre, ki niso člani koalicijskih partneric."

Obregnil se je ob dejstvo, da je podpredsednik vlade in obrambni minister iz vrst NSi Matej Tonin že točno napovedal, kdo bo novi predsednik državnega zbora, in ocenil, da morajo imeti danes poslanci toliko integritete in "iz spoštovanja svoje funkcije poskrbeti za to, da smo mi tisti, ki smo osrednje politično in demokratično telo v državi, ter da smo mi tisti, ki volimo vlado, in ne obratno".

Kot razlog, da je izstopil iz koalicijske SMC, je navedel, da kot predsednik državnega zbora ni več mogel mirno gledati, kako vlada ignorira zakone, ki jih sprejema državni zbor, "naj bo to sedmi protikoronski paket, zakon o STA ali zakon o državnem tožilstvu". "Zato sem potegnil konsekvence, tudi če bom moral zaradi tega zapustiti mesto predsednika državnega zbora," je povedal Zorčič.