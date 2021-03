Zorčič predsednik DZ le še do torka?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanske skupine koalicije so v parlamentarni postopek vložile predlog za razrešitev predsednika DZ Igorja Zorčiča. Predlog je podpisalo 38 poslancev iz strank SDS, NSi in SMC. Za razrešitev predsednika DZ je sicer potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov, koalicija pa predlaga, da bi odločali v torek na izredni seji. Kot Zorčičevega naslednika na tem mestu omenjajo vodjo poslancev NSi Jožefa Horvata.

Igor Zorčič je pretekli teden skupaj z Janjo Slugo in Branislavom Rajićem izstopil iz poslanske skupine SMC in s tem zapustil koalicijo. Skupaj z nekdanjim poslancem stranke DeSUS Jurijem Lepom so se povezali v poslansko skupino nepovezanih poslancev.

Kot je včeraj dejal predsednik NSi Matej Tonin, bo kandidat za novega predsednika državnega zbora Jožef Horvat.