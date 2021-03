Svet SMC bo razpravljal o morebitnem odhodu treh poslancev

Potem ko je svet SMC pred dvema tednoma razpravljal o delovanju koalicije in položaju predsednika Zdravka Počivalška, bo danes govoril o prenovi SMC in pripravah na volitve. Sejo je pričakovati v luči ugibanj o morebitnem odhodu treh poslancev iz poslanske skupine SMC. O ukrepih za konsolidacijo stranke bo razpravljal tudi izvršni odbor DeSUS.

Svet SMC je pred dvema tednoma sklenil, da nadaljujejo s konstruktivnim delom v vladi s ciljem realizirati koalicijsko pogodbo. Obenem so Zdravka Počivalška zadolžili za prenovo stranke, s katero bodo šli na naslednje volitve, spomni STA.

Tega sklepa niso podprli podpredsednik stranke in predsednik DZ Igor Zorčič, vodja poslancev SMC Janja Sluga in poslanec Branislav Rajič. Svet stranke so zapustili brez izjav. Zorčič pa je v nedeljo zvečer na TV Slovenija ocenil, da SMC ne igra vloge, za katero so se dogovorili ob vstopu v koalicijo. Kot je dejal, bo verjetno tudi sam moral narediti revizijo stališča do sodelovanja v stranki.

Pozneje so se okrepila ugibanja, da utegnejo Sluga, Zorčič in Rajič zapustiti poslansko skupino SMC, česar sicer javno ne komentirajo. Odprto je vprašanje, ali utegnejo kakšne poteze povleči že pred sejo sveta. Poslanec Jurij Lep, ki je napovedal izstop iz poslanske skupine DeSUS, pa je v sredo potrdil pogovore s Slugo o ustanovitvi poslanske skupine nepovezanih poslancev. Kot je dejal, bo to znano v enem tednu.

Kot poskus utrjevanja položaja pred današnjo sejo sveta pa je bilo mogoče razumeti Počivalškovo torkovo sporočilo premierju Janezu Janši, da od njega pričakuje več discipline in samonadzora. Počivalšek je ponedeljkov Janšev oster odgovor Slugi glede komuniciranja označil za žaljiv in škodljiv za prihodnje odnose v koaliciji.

O aktivnostih in kratkoročnih ukrepih za konsolidacijo stranke pa bo danes razpravljal tudi izvršni odbor DeSUS. Med drugim je pričakovati razpravo o volilnem kongresu, saj je Karl Erjavec 10. marca odstopil z mesta predsednika stranke. Začasno jo zastopa Anton Balažek.