Bodo poslanci DeSUS sledili usmeritvi svoje stranke, kako naj glasujejo?

"Prepričani smo, da je minister Vasko Simoniti izgubil zaupanje javnosti, predvsem civilne družbe in medijev," so sporočili iz stranke DeSUS in dodali, da podpirajo njegovo interpelacijo, ki jo danes in jutri obravnava državni zbor. A kljub temu je poslanec DeSUS Jurij Lep dejal, da se bodo poslanci o tem, kako bodo glasovali, odločali šele po predstavitvi stališč vseh poslanskih skupin in opravljeni razpravi.

"V stranki razumemo kulturo kot ključno polje oblikovanja in izražanja identitete naše skupnosti in posameznika, ki ji pripada. Zato podpiramo obstoj in razvoj kulture na vseh področjih, predvsem pa zagotovitev zadostnega obsega njenega delovanja v vseh razmerah," so zapisali v stranki in še poudarili:

"Prepričani smo, da je minister Vasko Simoniti izgubil zaupanje javnosti, predvsem civilne družbe in medijev. Prav dejavnost slednjih pa, v skladu z zakonom o medijih, temelji na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti ter dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti medijev za različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine."

Kljub sporočilu stranke je vprašanje, kako bodo na koncu glede interpelacije ministra Simonitija glasovali njihovi poslanci Franc Jurša, Jurij Lep, ki je sicer napovedal izstop iz poslanske skupine, Branko Simonovič, Ivan Hršak in Robert Polnar, ki so ga zaradi nasprotovanja Karlu Erjavcu izključili iz stranke, vendar je še vedno del poslanske skupine stranke DeSUS.



Lep je tako že dejal, da se bodo DeSUS-ovi poslanci o tem, kako bodo glasovali, odločali šele po predstavitvi stališč vseh poslanskih skupin in opravljeni razpravi. Tudi Simonovič nam je zatrdil, da se kljub usmeritvi stranke, naj podprejo interpelacijo, glede tega, kako bodo glasovali, še niso odločili. Kot je še dejal, je bilo predstavljeno Lepovo stališče, da bodo odločitve glede glasovanja sprejeli naknadno, usklajeno med DeSUS-ovimi poslanci.