Simonovič za čimprejšnji volilni kongres stranke

Po njegovem mnenju je najboljše, da kongres stranke skličejo čim prej, da pridejo do vodstva s polnimi pooblastili in začnejo animirati potencial, ki ga imajo po njegovih ocenah med članstvom.

Razširjeno vodstvo DeSUS, ki ga je po odstopu Karla Erjavca sklical začasni zastopnik stranke Anton Balažek, je pretekli teden razpravljalo o stanju v DeSUS. Dogovorili so se o aktivnostih in kratkoročnih ukrepih za konsolidacijo stranke, ki jih bo ta četrtek obravnaval izvršni odbor, piše STA.

Premiki v stranki se še dogajajo

Kot je v današnji izjavi ob robu seje DZ ugotavljal Simonovič, se premiki v stranki še dogajajo. Da bo zapustil poslansko skupino, je pretekli teden napovedal poslanec DeSUS Jurij Lep. Nedavno je iz DeSUS v SD prestopil Uroš Prikl, nekdanji poslanec DeSUS. Nekdanji minister za zdravje iz vrst DeSUS Tomaž Gantar pa je za STA danes pojasnil, da se bo o morebitnem izstopu iz DeSUS odločil v četrtek na izvršnem odboru.

Simonovič je spomnil, da so razmeroma velika stranka, imajo več kot 190 mestnih in občinskih odborov ter tam veliko znanja. "To najbolj potrebujemo. Pa tudi modrost, da se bomo znali postaviti na noge," je dejal. Na vprašanje, koga vidi na mestu novega predsednika stranke in ali je za to po njegovem mnenju primeren minister za kmetijstvo Jože Podgoršek, ki tudi po izstopu DeSUS iz vlade ostaja minister, Simonovič ni želel konkretno odgovoriti.

Predvsem pričakuje, da bo nov predsednik znal izkoristiti potencial, modrost in znanje stranke za to, da potegne voz v pravo smer. V četrtek se bodo temeljito pogovorili, kako naprej, je napovedal Simonovič. Ponovil je tudi, da je DeSUS zmerna opozicijska stranka.