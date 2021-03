Erjavec odstopil s položaja predsednika in izstopil iz stranke DeSUS

Karl Erjavec ne želi biti več predsednik stranke DeSUS. Z današnjim dnem tudi ni več njen član, ker meni, da to ni več stranka, ki jo je 15 let vodil. Ob njem je odstopila tudi podpredsednica stranke Irena Majcen.

"Veste, da sem bil pozvan, naj se vrnem kot predsednik stranke DeSUS v lanskem letu po hudih peripetijah in nezadovoljstvu z nekdanjo predsednico. To nalogo sem prevzel predvsem zato, da bi stranko konsolidiral, da bi jo rešil. Vendar so zadnji dogodki pokazali, da je stranka tako razklana, da jo je nemogoče rešiti," je po pisanju STA v izjavi novinarjem dejal Karl Erjavec. Pri tem je omenil razklanost v poslanski skupini in v občinskih organizacijah na terenu.

Pred stranko tretji kongres

Svet stranke se je sicer danes zbral na seji o nadaljnjih korakih po neuspeli konstruktivni nezaupnici, Erjavec je namreč s podporo KUL neuspešno kandidiral za predsednika vlade. Sejo je Erjavec po nekaj minutah zapustil, z njim je odšlo tudi nekaj članov.

Svet sejo sicer nadaljuje. Po pričakovanjih bodo na njej določili začasno vodstvo stranke do kongresa. Po statutu stranke za začasno vodenje praviloma izvolijo enega od podpredsednikov, po odstopu podpredsednice stranke Irene Majcen tako člani za začasno vodenje izbirajo med podpredsednikoma Antonom Balažkom in Brigito Čokl. Stranko, ki je imela v preteklem letu dva volilna kongresa, tako zdaj čaka še tretji.

Našel novo službo

Erjavec je že našel novo službo. Potem ko mu ni uspel naskok na premierski stolček, bo postal pomočnik direktorja za tuje trge v podjetju Iskratel. Odgovoren bo za širitev in vstop na nove trge.

Spomnimo, da se je Erjavec 5. decembra 2020 po slabem letu od svojega umika iz javnega življenja vrnil na čelo stranke DeSUS. Peti mandat mu je na strankinem kongresu zaupalo 146 delegatov, protikandidat Srečko Felix Krope je dobil 71 glasov. Erjavec, ki je na položaju predsednika DeSUS zamenjal Aleksandro Pivec, je po nastopu funkcije sporočil, da v aktualni vladi Janeza Janše ne bo sodeloval.

Stranka DeSUS, ki ni več del vladne koalicije, je po neuspešni konstruktivni nezaupnici sklenila, da bodo zmerna opozicija, torej da ne bodo člani Koalicije ustavnega loka (KUL) in tudi ne bodo podpisali sporazuma o sodelovanju z Janševo vlado.