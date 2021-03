Vlada ne bo več plačevala Karla Erjavca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Karl Erjavec je postal pomočnik direktorja za tuje trge pri Iskratelu, poročata necenzurirano.si in 24ur.com. Njegov nadrejeni bo Željko Puljić.

Erjavec se je pred tremi meseci vrnil v politiko in znova postal predsednik stranke DeSUS. Nato je kot kandidat za mandatarja s podporo Koalicije ustavnega loka želel zamenjati obstoječo vlado, vendar konstruktivna nezaupnica proti Janezu Janši ni bila uspešna. Erjavca je za mandatarja podprlo le 40 poslancev.

Nadomestilo le še Pivčevi

Nekdanji obrambni in zunanji minister je bil pred tem dalj časa brezposeln in je dobival nadomestilo za brezposelne politike. Zdaj med prejemniki ostaja le še njegova naslednica na čelu stranke DeSUS Aleksandra Pivec, ta je oktobra lani po aferi zaradi plačil prenočišč odstopila s položaja ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prva poslanska plača za Bratuškovo

Petega marca je svojo prvo poslansko plačo dobila predsednica stranke SAB Alenka Bratušek, ki je poleg Erjavca edina predsednica stranke, ki na zadnjih državnozborskih volitvah ni bila izvoljena za poslanko, vendar je zaradi smrti poslanca Franca Kramarja 3. februarja vseeno zasedla ta položaj. Za skoraj ves mesec je dobila 3.657 evrov bruto plače.