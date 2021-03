Veliki premiki v DZ, poslanci SMC imajo novega šefa

Poslanec Jurij Lep je izstopil iz poslanske skupine DeSUS, so potrdili v Državnem zboru. Spremembe so se zgodile tudi v stranki SMC, kjer so izstopili Janja Sluga, Igor Zorčič in Branislav Rajić. Skupaj naj bi ustanovili poslansko skupino nepovezanih poslancev. Iz SMC so pravkar sporočili, da je novi vodja poslanske skupine postal Gregor Perič.

O izstopu vodje poslanske skupine SMC Janje Sluga, predsednika DZ in podpredsednika SMC Igorja Zorčiča ter poslanca Branislava Rajića iz poslanske skupine SMC se je ugibalo v zadnjih dneh. Trojice ni bilo na včerajšnjem svetu stranke.

Igor Zorčič, Janja Sluga, Branislav Rajić in Jurij Lep naj bi ustanovili poslansko skupino nepovezanih poslancev. Foto: STA

Počivalšek potrdil izstop trojice

Njihov izstop je potrdil predsednik stranke Zdravko Počivalšek, ki je v daljšem zapisu na Facebooku med drugim zapisal, da so imeli nekateri poslanci že dalj časa različne poglede na delovanje vlade in prihodnosti stranke.

"Trije poslanci so na zadnji seji sveta stranke ugotovili, da nimajo podpore za svoje poglede, zato so se odločili, da svojo politično pot nadaljujejo v opoziciji. To spoštujem in jim želim vse dobro," je zapisal Počivalšek.

Periča je za novega vodjo poslanske skupine podprlo vseh pet prisotnih poslancev, za namestnico vodje je izvoljena Mojca Žnidarič. SMC bo po odhodih imela še pet poslancev.

Svet @strankaSMC ni podprl njihovega pogleda na prihodnost SMC, zato so 3 poslanci sklenili nadaljevati svojo pot v opoziciji. To spoštujem in jim želim vse dobro. Za novega vodjo PS smo izbrali @GregorPeric, @Mojca1a za namestnico ter začeli prenovo SMC: https://t.co/C1wTfvdiBf — Zdravko Počivalšek (@PocivalsekZ) March 26, 2021

Lep je svoj odhod iz DeSUS napovedal že pred dnevi in dejal, da se s Slugo pogovarja o ustanovitvi poslanske skupine nepovezanih poslancev.