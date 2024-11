Na dan, ko je nekdanji dolgoletni član SDS Anže Logar ustanovil novo stranko Demokrati , v SDS poudarjajo, da so iz dneva v dan močnejši. Kot so zapisali na družbenih omrežjih, se jim je od avgusta do danes pridružilo več kot 600 novih članov, med njimi nekdanja poslanca SMC oziroma pozneje Konkretno Monika Gregorčič in Gregor Perič.

"Slovenska demokratska stranka je iz dneva v dan močnejša," so danes na družbenih omrežjih Facebook in X zapisali v največji opozicijski stranki. Ob tem so spomnili na svoji "prepričljivi zmagi" na junijskih volitvah v Evropski parlament in oktobrskih volitvah v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS).

Na prvih so slavili s 30,59-odstotka glasov, z njihove liste pa so bili za evropske poslance izvoljeni Romana Tomc, Milan Zver, Branko Grims in Zala Tomašič. Na drugih je daleč največ mandatov med fizičnimi osebami dobilo društvo Forum za kmetijstvo in podeželje SDS, ki ima v novi sestavi 21 od 44 svetniških mest, za predsednika zbornice pa je bil izvoljen predsednik foruma Jože Podgoršek.

Ob tem so v SDS danes izpostavili, da so elektorji v četrtek v državni svet izvolili njihovega člana Otona Bratuža, sicer podžupana občine Tolmin.

Med novimi člani tudi nekdanja poslanca SMC

"Od avgusta do danes se nam je pridružilo več kot 600 novih članov. Med njimi ogromno mladih, ki bodo s svežo energijo pripomogli k normalizaciji," so še zapisali, med novinci pa posebej omenili nekdanja poslanca SMC oziroma pozneje stranke Konkretno Moniko Gregorčič in Gregorja Periča. Slednji je bil nekaj časa tudi vodja poslanske skupine SMC oz. Konkretno, leta 2019 pa tudi nosilec liste SMC na evropskih volitvah.

Medtem pa se je prvak SDS Janez Janša danes na omrežju X odzval na anketo Nove24 TV, glede na izide katere večina vprašanih meni, da bi morali Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh, potem ko so minuli mesec izstopili iz SDS, vrniti poslanski mandat. "Slovenci ne podpirajo kraje mandatov. Še posebej taka dejanja slabo odzvanjajo pri politikih, ki drugim delijo moralne nauke o korupciji," je podčrtal.

Logar je bil danes na ustanovnem kongresu nove politične stranke Demokrati v Mariboru soglasno potrjen za prvega predsednika novoustanovljene stranke. Irgl je medtem članica izvršilnega odbora stranke. Kaloha pa na kongres danes ni bilo, saj naj bi svojo udeležbo pogojeval s podpredsedniškim mestom v novi stranki in posledično prišel navzkriž z Logarjem.