Slovenska vlada vseskozi spremlja dogajanje na trgu naftnih derivatov in aktivno prilagaja ukrepe za zaščito prebivalcev pred večjimi cenovnimi šoki. Minister za okolje Bojan Kumer je na današnji novinarski konferenci povedal, da bo vlada s posegom v trošarine in dajatve omilila cene goriv, vseeno pa gre pričakovati, da se bo v torek dizel podražil za okoli 12 centov, podobno tudi kurilno olje, medtem ko se bo za nekaj manj podražil 95-oktanski bencin.

Konflikt na Bližnjem vzhodu se ne umirja in cene nafte so se v zadnjih dneh že povzpele nad 100 dolarjev za 159-litrski sod. Da bi ublažili podražitev naftnih derivatov v Sloveniji, bo vlada v ponedeljek ob rednem dvotedenskem izračunu maloprodajnih cen naftnih derivatov znižala trošarino na najnižjo možno raven, hkrati pa posegla tudi v dajatev za onesnaževanje zraka z izpusti ogljikovega dioksida, sta danes na novinarski konferenci povedala minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer ter minister za finance Klemen Boštjančič. Foto: STA

"Glede na trenutne razmere pričakujemo določeno zvišanje cen tako dizla kot kurilnega olja. Prebivalke in prebivalce želimo pravočasno in odgovorno seznaniti z razmerami, ki vplivajo na naše vsakdanje življenje. Vlada aktivno ukrepa za zaščito prebivalcev pred večjimi cenovnimi šoki. Trošarina bo znižana na najnižjo možno raven, hkrati pa bomo z začasnim in izrednim ukrepom omilili vpliv CO2 dajatve. Kljub neugodnim razmeram na svetovnih trgih, bo zaradi ukrepov vlade podražitev bistveno nižja, kot bi bila brez njih," je pojasnil minister Kumer.

Kljub maksimalni intervenciji vlade gre pričakovati, da se bo cena za liter dizla povišala za okoli 12 centov, podobno tudi kurilno olje, za nekaj manj pa se bo podražil 95-oktanski bencin.

Kumer: Panika ni potrebna

Kumer je državljanom sporočil, da je goriva v Sloveniji dovolj in da panika ni potrebna. Ob tem je trgovce z nafto pozval, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da zagotovijo nemoteno in zadostno oskrbo z gorivi na bencinskih servisih po vsej državi. Naftni trgovci so pred dnevi zagotovili, da sproščanje goriv iz blagovnih rezerv ni potrebno.

"Po podatkih, ki jih imam, je povpraševanje enormno večje in v tem kontekstu lahko razumemo določene logistične težave, ki jih imajo naftni trgovci," je pojasnil minister Boštjančič in ob tem državljane pozval k razumevanju. S težavami pri dobavi goriva se soočajo predvsem manjši bencinski servisi z manjšimi rezervoarji ob meji, kjer gorivo točijo tudi državljani sosednjih držav.