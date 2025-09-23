Odpoved? Ne podpisujte, dokler ne preberete tega!

Delovno razmerje je pomemben vidik v življenju vsakega posameznika. Razmerje med delavcem in delodajalcem je osnova delovnega prava , ki zahteva jasnost, poštenost in spoštovanje zakonodaje. Ključnega pomena je, da se kot delavec zavedate svojih pravic in obveznosti že ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi ter tudi v primeru morebitne odpovedi.

Pogodba o zaposlitvi

To je dokument, ki podrobno opredeljuje vaše delovne obveznosti, pravice in dolžnosti, vključno s plačo, delovnim časom in počitkom, bolniško odsotnostjo in drugimi ključnimi vidiki vašega dela. Vsi elementi morajo biti pravilno navedeni, v skladu s tistim, kar ste se dogovorili z delodajalcem. Ker trg dela postaja vse bolj zapleten, mora pogodba vsebovati tudi dodatne določbe, ki so bolj kompleksne. Na tem mestu vam bo prav prišlo, da bo dokumente pregledal pravnik.

Pogodba o zaposlitvi je temeljni dokument delovnega razmerja. Preden jo podpišete, jo dobro preglejte! Predlagamo, da to delo zaupate pravnim strokovnjakom, ki vejo, kje so lahko morebitne pasti.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

Ne glede na razlog za odpoved delovnega razmerja si boste kasneje še hvaležni, če boste zadnji korak izpeljali profesionalno. Ko delavec vloži redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, začne teči odpovedni rok, določen s pogodbo o zaposlitvi ali zakonom. V tem primeru delavcu odpravnina ne pripada. Prav tako ni upravičen do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.

Izredna odpoved s strani delavca je predvidena v primerih hujših kršitev pogodbe s strani delodajalca. V tem primeru je potreben poseben postopek. Najprej morate delodajalca pisno opozoriti na kršitev, nato podati prijavo na inšpektorat. Če delodajalec kršitve ne odpravi oziroma svoje obveznosti ne izpolni v treh delovnih dneh od vročitve opozorila, mu lahko podate izredno odpoved. V tem primeru vam po zakonu pripadajo odpravnina, odškodnina ter denarno nadomestilo za brezposelnost. Delovno razmerje preneha s podajo odpovedi brez odpovednega roka.

Odpoved s strani delodajalca

Odpoved pogodbe o zaposlitvi lahko poda ena ali druga stran, torej delodajalec ali delavec. Pomembno je tudi, ali gre za odpoved pogodbe za nedoločen čas ali določen čas ali odpoved v času poskusnega dela.

Delodajalec ima pravico ukrepati zoper delavca, ki krši delovne obveznosti. V ta namen ima na razpolago disciplinske ukrepe, pisno opozorilo, poziv delavca na zagovor, redno odpoved iz krivdnega razloga in izredno odpoved. Delodajalec vam lahko izredno odpoved poda le z utemeljenimi razlogi, ki jih navaja zakon. Bodite previdni, morda vam bo šef podal v podpis izredno odpoved, vendar njegovi razlogi sploh niso upravičljivi. Ali pa vas o kršitvah, ki ste jih naredili, predhodno ni obvestil, pa bi vas moral. Dati vam mora tudi možnost, da svojo napako zagovarjate. Bodite pozorni, saj vaših pravic delodajalec ne sme kršiti!

Pravnik na dlani je vaša rešilna bilka v vseh primerih kršenja pravic. Pokličite 01 280 8000, zaupajte nam svoj položaj, pravnik pa vam bo svetoval, kakšne so vaše možnosti. Ne odlašajte in rešite svoje pravne težave, preden bo prepozno!

Nezakonita odpoved in pregled odpovedi pri pravniku

Kaj storiti, če sumite, da odpoved ni zakonita? Prvi korak je, da odpoved pregleda pravnik. Strokovnjak za delovno pravo lahko preveri, ali so navedeni razlogi skladni z zakonodajo in ali je bil postopek odpovedi izpeljan pravilno. Zagotavljamo lahko, da lahko delodajalci storijo napako ali napake, ki vodijo v nastanka delovnega spora.

Pogoste napake delodajalcev vključujejo:

odsotnost pisne obrazložitve odpovedi,

neupoštevanje zakonskih rokov in pravil o odpovednem roku,

neponujanje drugih prostih delovnih mest, če ta v podjetju obstajajo.

Pravnik na dlani bo preveril vse te elemente in ocenil, ali je odpoved zakonita ali ne. Če ni, vam bo predlagal nadaljnje ukrepe, kot so vložitev tožbe za ugotovitev nezakonitosti odpovedi ali zahtevek za odškodnino, ki vam v tem primeru pripada.

Kakšne so moje možnosti in pravice?

Če se izkaže, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, ima delavec pravico do več oblik varstva.

Ena izmed njih je razveljavitev samo odpovedi (vrnete se na v delovno razmerje in na delovno mesto). Ob tem hkrati prejmete tudi poplačilo vseh neizplačanih plač, ki so nastale v tem obdobju, skupno z obrestnimi in povračilom drugih stroškov, ki so nastali zaradi odpovedi.

Nikar ne pozabite na odškodnino zaradi nezakonite odpovedi o zaposlitvi.

