Julija so se sezonsko povečale prijave brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas. Število registriranih brezposelnih oseb je posledično v primerjavi z junijem poraslo za 2,4 odstotka na 43.257 oseb. V primerjavi z julijem lanskega leta je bilo brezposelnih še vedno manj, in sicer za 1,2 odstotka, je danes objavil zavod za zaposlovanje.

Julija se je na zavodu na novo prijavilo 5298 brezposelnih oseb, kar je 31,2 odstotka več kot junija in 4,8 odstotka manj kot julija lani.

V primerjavi s predhodnim mesecem je bilo 25 odstotkov manj prijav brezposelnih zaradi stečajev, se je pa za 24,8 odstotkov povečalo število na novo prijavljenih presežnih delavcev in za 60,6 odstotka tistih, ki jim je prenehala zaposlitev za določen čas. Na zavodu se je prijavilo tudi za 3,3 odstotka več iskalcev prve zaposlitve.

Glede na lanski julij se je prijavilo za 40,3 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve in 4,5 odstotka manj brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas, medtem ko so se prijave presežnih delavcev povečale za 6,5 odstotka in stečajnikov za 57,5 odstotka.

Med julija prijavljenimi brezposelnimi so prevladovale osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo na področju izobraževanja, v predelovalnih dejavnostih in v trgovini.

Julija tudi manj zaposlitev

Od 4286 brezposelnih oseb, ki jih je zavod minuli mesec odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 2323, kar je 17,2 odstotka manj kot junija in 0,1 odstotka manj kot julija lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, tajnikov, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov za prodajo, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, natakarjev, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil ter strokovnjakov za prodajo, oglaševanje in trženje.

V prvih sedmih mesecih leta se je na novo prijavilo 34.439 oseb, kar je 1,3 odstotka manj kot v istem obdobju lani. Največ se jih je prijavilo zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas (14.752). Prijavilo se je tudi 2661 iskalcev prve zaposlitve ter 7092 presežnih delavcev in stečajnikov.

V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je prijavilo 9,6 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, 4,3 odstotka manj presežnih delavcev in brezposelnih zaradi stečajev ter 2,5 odstotka manj brezposelnih, ki jim je prenehalo delovno razmerje za določen čas.

Iz evidence se je skupaj odjavilo 38.359 brezposelnih oseb, od teh 24.959 zaradi zaposlitve, kar je 2,8 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2025.

Največji skok brezposelnosti v Novi Gorici

Julija se je brezposelnost glede na junij povečala v vseh območnih službah zavoda. Najbolj se je povečala v Novi Gorici (+6,4 odstotka), najmanj pa v Trbovljah (+0,8 odstotka). Bolj kot na ravni države se je število registriranih brezposelnih oseb zvišalo tudi v službah zavoda v Kranju (+3,6 odstotka), Novem mestu (+3,3 odstotka), Kopru (+3,1 odstotka), Celju (+ 3,0 odstotka), Velenju (+ 2,8 odstotka) ter na Ptuju (+2,6 odstotka). Manjši porast pa so poleg službe v Trbovljah imeli tudi v Sevnici (+2,3 odstotka), Murski Soboti (+2,0 odstotka), Mariboru (+2,0 odstotka) ter v Ljubljani (+1,5 odstotka).

Medletno se je število brezposelnih znižalo v Murski Soboti (-10,2 odstotka), Trbovljah (-7,7 odstotka), Celju (-7,0 odstotka), na Ptuju (-6,3 odstotka) ter v Sevnici (-3,4 odstotka). Najbolj pa se je povečala v Novi Gorici (+ 7,0 odstotka).

Manj objav za prosta delovna mesta

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja, predelovalnih dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva ter gradbeništva, so julija sporočili 14.003 prosta delovna mesta, kar je 8,1 odstotka manj kot junija in 7,9 odstotka manj kot julija 2025.

Največ oglasov je bilo za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih in pri visokih gradnjah, za čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih, hotelih in drugih ustanovah, vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok, predmetne učitelje v osnovni šoli, učitelje razrednega pouka, visokošolske učitelje in sodelavce na visokošolskih zavodih, delavce za pomoč pri pouku, usmerjevalce in raznašalce ter skladiščnike in uradnike za nabavo ter prodajo.

Prostih delovnih mest, ki jih je zavod prejel v prvih sedmih mesecih, je bilo 90.345, kar je 2,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Zadnji podatki o stopnji registrirane brezposelnosti, ki jih prav tako pripravlja zavod, so medtem na voljo za maj. Brezposelnost je bila tedaj 4,4-odstotna, kar je bilo 0,1 odstotne točke manj kot aprila in enako kot maja 2025.