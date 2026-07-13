Znani bodo rezultati splošne mature v spomladanskem roku

Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, bodo danes izvedeli, kako so se odrezali. Več o rezultatih tako splošne kot tudi poklicne in mednarodne mature v spomladanskem delu pa bodo predstavili na današnji novinarski konferenci na Državnem izpitnem centru.

Poleg direktorja Državnega izpitnega centra Gašperja Cankarja bodo na novinarski konferenci navzoči državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar ter predsednika državnih komisij za splošno in za poklicno maturo Marina Tavčar Kranjc in Boris Dular.

Na spomladanski rok splošne mature, ki se je začel 5. maja, se je prvič prijavilo 6.968 kandidatov s 83 šol. Izpite pa so končali različno, odvisno tudi od tega, za katera izbirna predmeta so se odločili, in od ustnih izpitov, ki so potekali do 23. junija.

Kandidati bodo lahko od danes do vključno srede opravili e-vpogled v izpitno dokumentacijo in oddali e-ugovor na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene. V dneh, ko bo omogočen e-vpogled, bodo lahko pridobili svojo izpitno dokumentacijo v elektronski oz. skenirani obliki.

Na poklicno maturo se je medtem v spomladanskem roku prvič prijavilo 10.273 kandidatov s 142 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij. Kandidati so rezultate izvedeli že 8. julija.

Sodelujoči na današnji novinarski konferenci bodo predvidoma povedali, koliko kandidatov je bilo v spomladanskem roku uspešnih in koliko jih je doseglo vse točke. Od skupno 6.514 kandidatk in kandidatov, ki so splošno maturo v spomladanskem roku opravljali lani, je bilo uspešnih 91,8 odstotka. Poklicno maturo pa je od 8.627 kandidatk in kandidatov v spomladanskem roku uspešno opravilo 88,9 odstotka. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni 37, na mednarodni pa trije.