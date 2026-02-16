Slovenija izdala za še 750 milijonov evrov obveznic

Slovenija je danes uspešno izvedla dodatno izdajo obstoječe obveznice s kuponsko obrestno mero 3,275 odstotka in dospelostjo 12. marca 2036 ter obstoječi višini 1,75 milijarde evrov dodala še 750 milijonov evrov, s čimer je skupna nominalna vrednost obveznice narasla na 2,5 milijarde evrov, so sporočili s finančnega ministrstva.

Kot so še sporočili z ministrstva, je bilo povpraševanje močno že od začetka, knjiga naročil pa je nekaj po 11. uri že presegla pet milijard evrov, vključno s 575 milijoni evrov povpraševanja organizatoric izdaje.

Povpraševanje je še naprej naraščalo in ko je preseglo 5,6 milijarde evrov, je država ob približno 12.30 dodatno zožila cenovni razmik za 2 bazični točki. Transakcija je bila zaključena ob približno 14. uri s končno velikostjo izdaje 750 milijonov evrov, knjiga naročil pa je ob zaprtju presegla 6,8 milijarde evrov (vključno s 372,5 milijoni evrov povpraševanja organizatoric izdaje).

Končna cena izdaje je bila določena ob 17.20, s kuponom 3,275 odstotka, razmikom do dospelosti MS+35 bazičnih točk, donosom do dospelosti 3,115 odstotka in ceno do dospelosti 101,348 odstotka. Gre za zelo uspešno transakcijo za Slovenijo, kar potrjujeta tako izjemno povpraševanje vlagateljev kot tudi dosežen nizek cenovni razmik, ki je bil za dve bazični točki nižji tudi v primerjavi s prvo januarsko izdajo, so dodali na ministrstvu za finance.

Kdo kupuje slovenski dolg?

Država je mandat za organizacijo izdaje podelila bankam BNP Paribas, Deutsche Bank, Erste Group in JP Morgan.

Med investitorji 41 odstotkov predstavljajo banke, 32 odstotkov upravljavci skladov, 14 zavarovalnice in pokojninski skladi, deset upravljavci tveganega kapitala, tri odstotke pa centralne banke in druge uradne institucije.

Glede na geografsko porazdelitev jih 19 odstotkov prihaja z območja Francije in držav Beneluksa, 18 z območja Velike Britanije in Irska, po 17 z območij Nemčije, Avstrije in Švice ter držav Južne Evrope, 14 odstotkov iz Slovenije, sedem odstotkov iz nordijskih držav, dva iz Srednje in Vzhodne Evrope, šest odstotkov pa iz drugih držav.

Slovenija je tudi letos kot prva država v letu 2026 vstopila na kapitalske trge in že v začetku leta izdala obveznico za financiranje potreb letošnjega državnega proračuna. Zdaj so se na ministrstvu odločili izdajo te obveznice še povečati.

Na podlagi programa financiranja se lahko sicer država letos zadolži do 5,251 milijarde evrov za pokrivanje proračunskih potreb.