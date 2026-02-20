Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
20. 2. 2026,
18.07

Osveženo pred

41 minut

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026

Petek, 20. 2. 2026, 18.07

41 minut

Matteo Salvini pričakuje velik finančni uspeh iger

Avtor:
STA

Matteo Salvini pričakuje velik finančni uspeh iger.
Foto: Reuters

Matteo Salvini pričakuje velik finančni uspeh iger.

Foto: Reuters

Podpredsednik italijanske vlade ter minister za infrastrukturo in promet Matteo Salvini od zimskih olimpijskih iger Milano-Cortina pričakuje velik finančni uspeh. Po njegovih besedah je Italija vanje vložila 3,5 milijarde evrov, v blagajno pa naj bi se ji po ocenah vrnilo pet milijard.

Slavini, tudi sam Milančan, je v televizijski oddaji Telelombardia izrazil zadovoljstvo, saj da je mesto zaradi organizacije iger dobilo veliko infrastrukture, ki bo trajno na voljo prebivalcem. Izpostavil je novo športno-koncertno dvorano Santa Giulia in olimpijsko vas, ki naj bi postala največji javno subvencionirani študentski dom v Italiji.

Omenil je tudi pridobitve v širši regiji, kot je most Manzoni v Leccu, prenova desetih železniških postaj in nenazadnje dvigalo v koloseju v Veroni, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"Te igre niso le velik športni dogodek, ampak prinašajo tudi denar in turiste," je prepričan vodja skrajno desne stranke Liga.

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 denar Matteo Salvini
