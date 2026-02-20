Podpredsednik italijanske vlade ter minister za infrastrukturo in promet Matteo Salvini od zimskih olimpijskih iger Milano-Cortina pričakuje velik finančni uspeh. Po njegovih besedah je Italija vanje vložila 3,5 milijarde evrov, v blagajno pa naj bi se ji po ocenah vrnilo pet milijard.

Slavini, tudi sam Milančan, je v televizijski oddaji Telelombardia izrazil zadovoljstvo, saj da je mesto zaradi organizacije iger dobilo veliko infrastrukture, ki bo trajno na voljo prebivalcem. Izpostavil je novo športno-koncertno dvorano Santa Giulia in olimpijsko vas, ki naj bi postala največji javno subvencionirani študentski dom v Italiji.

Omenil je tudi pridobitve v širši regiji, kot je most Manzoni v Leccu, prenova desetih železniških postaj in nenazadnje dvigalo v koloseju v Veroni, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"Te igre niso le velik športni dogodek, ampak prinašajo tudi denar in turiste," je prepričan vodja skrajno desne stranke Liga.