Oven

Vezani boste doma naleteli na partnerjevo nezanimanje in aroganco, zato se boste po nasvet zatekli k neki drugi osebi nasprotnega spola. Bodite pazljivi! Samski ne pričakujte posebnih sprememb. Ostanite zvesti svojim načelom, saj imate čudovite prijatelje, ki vas podpirajo. Nocojšnji večer izkoristite za druženje z njimi.

Bik

Imeli boste priložnost nekomu pomagati, a se boste temu želeli izogniti. Ne bo šlo za to, da ne bi bili prijazna oseba. Enostavno pa ne želite več, da bi vas ljudje izkoriščali, saj vas potem ne cenijo zaradi vaših dejanj. Pomoč nekomu vam drugače da dober občutek. Zapomnite si, večina bo vaš trud cenila. Naredite nekaj dobrega.

Dvojčka

Partnerjevo vedenje se vam bo dopoldne zdelo malce čudno. Pomirite ga in mu dajte vedeti, da vam lahko zaupa. Skozi dan boste čutili, kako se vez med vama krepi. Večer bosta preživela v postelji, prav tako pa boste poskrbeli za romantiko. V zraku bo pravo vzdušje. Samski boste danes preživeli dan s prijatelji.

Rak

Pričakujte spremembe. Čakajo vas zahtevnejša komunikacija, ki bo od vas zahtevala dobro informiranost in pripravljenost na prilagajanje drugim ljudem. Nenehno boste morali pomagati drugim in jim deliti nasvete. Posvetite se svojim konjičkom, tako boste veliko bolj izpolnjeni in mirni.

Lev

V ljubezni boste vezani čutili, da se na partnerja lahko zanesete v dobrem in slabem. Kljub različnemu pogledu na določeno težavo je v vajinem razmerju vzpostavljena visoka mera tolerance, ki bo vidna prav danes. Skupna odločitev bo okrepila vajino razmerje. Samski boste skeptični glede novih podvigov v ljubezni.

Devica

Vezani boste še vedno dvomili v to, ali je razmerje, ki ga imate, zares tisto, kar si želite. Partner ne bo vedel, kako zadovoljiti vaše želje. Postavite si prioritete. Samski boste čutili nov zagon, ki vas bo pripeljal do sprememb. Skrajni čas je, da se približate nekomu, o katerem razmišljate že dalj časa.

Tehtnica

Danes bodite še posebej varčni, ne posojajte denarja in odložite nenačrtovane stroške. Določenih stvari ne boste jasno videli, obstaja pa tudi nevarnost lahkomiselnih in hitrih odločitev. Bodite vztrajni in ne odnehajte tudi, ko boste izgubili upanje. Primanjkovalo vam bo gotovosti in zaupanja vase.

Škorpijon

Samski, ki ste v fazi okrevanja, boste danes fizično zelo aktivni. Kmalu boste zaživeli na novo, zato se veselite prihodnosti. Vezani boste danes čutili, kako v vajino razmerje vstopajo prijetni trenutki. Ne iščite težav tam, kjer jih ni. Vezani predstavniki moškega spola boste na prvo mesto postavili druženje in prijatelje.

Strelec

Ugotovili boste, da se neka zadeva končno razvija v pravo smer. Prav kmalu boste dočakali tudi spodbudo s strani prijateljev in družine. S tem pa boste dobili še dodatno energijo za trud. Prišel bo čas poln priložnosti in ustvarjalnih začetkov. Posvetite se zadanim ciljem in ne obupajte.

Kozorog

Ste v skrbeh za dom in domača razmerja? Dan bo idealen, da se skoncentrirate na to, kako boste zakrpali vse nesporazume, ki so nastali med vami in vašimi ljubljenimi. Uberite raje čisto pot, srečajte se ali dobite za pogovor. Zagotovo bo rezultat tega soočenja harmonija med vami.

Vodnar

Več kot se boste gibali in imeli svobodnih ter rekreativnih aktivnosti, tem bolje se boste tudi počutili. Največji sovražnik vašemu telesu in duhu bo lenoba. Nikar ne poležavajte pred televizijo. Šport vam bo zelo odgovarjal, saj se boste tako osvobodili stresa, svoje telo pa boste napolnili s pozitivno energijo.

Ribi

Danes se boste dobro razumeli s partnerjem. Če ste se še včeraj počutili oddaljeni od njega, bosta danes že dopoldan čutila iskrice ljubezni in radoživ odnos. Konflikti niso vidni. Če imate skrbi, se pogovorite s partnerjem. Samski boste danes omejili ljubosumje. Ne belite si glave s težavami, ki jih v resnici ni.