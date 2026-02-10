Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

10. 2. 2026,
9.46

Torek, 10. 2. 2026, 9.46

34 minut

Mehiška policija si bo med mundialom pomagala z robotskimi psi

STA

BBVA stadion, Monterrey | Stadion BBVA, ki bo med turnirjem znan kot Estadio Monterrey, bo gostil štiri tekme. | Foto Guliverimage

Stadion BBVA, ki bo med turnirjem znan kot Estadio Monterrey, bo gostil štiri tekme.

Foto: Guliverimage

Mehiška policija bo med opravljanjem dolžnosti med svetovnim prvenstvom v nogometu, katerega soorganizatorica je Mehika, pri zagotavljanju javnega reda in miru stopila v korak s časom. Pri policiji so vpoklicali "trop" štirinožnih robotov, ki bodo policijski pomočniki pri spopadanju s kriminalom med mundialom to poletje, poroča AFP.

Štirinožni roboti so zasnovani tako, da lahko vstopajo na nevarna območja ter snemajo z nameščeno kamero dogajanje, posnetek pa lahko v živo spremljajo njihovi skrbniki, ki so nameščeni na varnem. Varnostni organi si tako lahko v miru ogledajo posnetke, preden ukrepajo med nogometnim turnirjem.

Svetovni nogometni spektakel, ki bo potekal od 11. junija do 19. julija, gosti Mehika skupaj z Združenimi državami Amerike in Kanado.

Robote v obliki živali je za 2,5 milijona pesov (122.000 evrov) kupil mestni svet Guadalupa, ki je del metropolitanskega območja Monterrey, ki je eno od prizorišč svetovnega prvenstva.

Videoposnetek, ki ga je objavila lokalna vlada, prikazuje enega od robotov, kako hodi po štirih nogah skozi zapuščeno stavbo in se vzpenja po stopnicah, čeprav z nekaj težavami.

Videti je lahko, kako robotski "pes" prenaša slike v živo skupini policistov, ki se neopazno sprehajajo za njim.

Med prikazom med policijskim urjenjem štirinožni robot naleti na "igralca", oboroženega moškega, in mu prek zvočnika ukaže, naj spusti pištolo.

"Namen robotskih 'psov' je podpreti policiste pri začetnem posredovanju za zaščito telesne varnosti policistov," je dejal župan Guadalupa Hector Garcia.

Nameščeni bodo "v primeru kakršnega koli posredovanja za preprečevanje navijaških spopadov ali provokacij," je dodal.

Stadion BBVA, ki bo med turnirjem znan kot Estadio Monterrey, bo gostil štiri tekme.

