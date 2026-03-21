Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
21. 3. 2026,
14.58

5 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
atletika dvoransko svetovno prvenstvo Torun

Sobota, 21. 3. 2026, 14.58

5 minut

Torun, dvoransko SP, 2. dan (končne odločitve)

Štiri evropske štafete pred ZDA, v višini zlato v Ukrajino

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
SP Torun 2026, štafete 4 x 400 m | Ameriška mešana štafeta je zasedla šele peto mesto. | Foto Guliverimage

Ameriška mešana štafeta je zasedla šele peto mesto.

Foto: Guliverimage

Drugi dan svetovnega prvenstva v dvorani bodo v poljskem Torunu podelili enajst kompletov medalj, dve končni atletski odločitvi pa sta bili že zgodaj popoldne. V mešani štafeti 4 X 400 m so bile na prvih štirih mestih evropske četverice na čelu z Belgijo, šele pete so bile ZDA. V skoku v višino je slavil Ukrajinec Oleg Doroščuk z 2,30 m.

Jonathan Saccor, Ilana Hanssens, Julien Wartin in Helena Ponette so s časom 3:15,60 v mešani štafeti zmago prinesli Belgiji, druga je bila Španija (3:16,96), tretja gostiteljica Poljska (3:17,44), četrta Nizozemska.

Na petem mestu so končale ZDA, ki so na zadnjih dveh SP na prostem zmagale v mešani štafeti. Tokrat pa je Jevon O'Bryant po slabi prvi predaji pustil Saro Reifenrath, da je končala na tleh in brez enega copata. Upanje na vsaj stopničke je bilo izgubljeno. Jamajška četverica je bila diskvalificirana.

Za Olegom Doroščukom, ki je ponovil uspeh rojakinje Jaroslave Mahučik v tej disciplini v Torunu, je bil drugi Mehičan Erick Portillo s prav tako 2,30 m, Južni Korejec Sanghyeok Woo in Jamajčan Raymond Richards sta si razdelila tretje mesto z 2,26 m. Woo je dvakratni svetovni podprvak na prostem in dvakrat zlat na SP v dvorani, Richards je bil na prejšnjem prvenstvu bronast, Portillo pa je osvojil prvo veliko člansko medaljo.

Oleg Doroščuk je ponovil uspeh rojakinje Jaroslave Mahučik. | Foto: Guliverimage

Štiriindvajsetletni Doroščuk, evropski dvoranski prvak lani in leto prej bronast na EP na prostem, je imel obilo sreče na višini 2,30 m, ki jo je sicer za potrditev vodstva zmogel v prvem skoku. Najprej je kar precej s telesom podrgnil letvico, nato pa jo je zadel še z nogami. Zato je zelo nihala in celo nekajkrat poskočila na stojalu, a ostala na njem.

Na tej višini je bila v konkurenci šesterica skakalcev, četverica je letvico trikrat podrla, le Portillo je bil uspešen tretjič za osebni rekord. Ukrajinec in Mehičan sta nato na 2,33 m odločala o barvi medalje. Doroščuk je bil prvi, ki je letvico trikrat neuspešno napadal, potem pa je zgledu zmagovalca sledil še Portillo.

