STA

Četrtek,
12. 2. 2026,
9.16

Četrtek, 12. 2. 2026, 9.16

Vrtoglave cene vstopnic za SP 2026

STA

fifa pokal mundial | Cene nekaterih vstopnic dosegajo vrtoglave višine. | Foto Guliverimage

Cene nekaterih vstopnic dosegajo vrtoglave višine.

Foto: Guliverimage

Cene nekaterih vstopnic za letošnje nogometno svetovno prvenstvo, ki bo v ZDA, Mehiki in Kanadi, so v ponovni prodaji na uradni platformi Mednarodne nogometne zveze Fife dosegle vrtoglave višine, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Številne vstopnice za letošnji mundial so v ponovni prodaji dosegle visoke cene, čeprav so jih šele nedavno, januarja, razdelili ob koncu glavne faze prodaje. Na to, da bi cene lahko poskočile, je pred tedni opozoril predsednik Fife Gianni Infantino.

V sredo je bilo na uradni Fifini platformi za ponovno prodajo vstopnic kar nekaj izjemno visokih cen. Med drugimi je za kategorijo 3, kar pomeni sedeže najvišje na stadionu, cena za uvodno tekmo 11. junija v Ciudad de Mexicu med Mehiko in Južno Afriko dosegla ceno 4476 evrov, prvotna cena zanjo je bila "le" 752 evrov.

Enega od sedežev kategorije 3 za finalno tekmo 19. julija v East Rutherfordu v New Jerseyju pa ponujajo za vrtoglavih skoraj 121.000 evrov, čeprav je bila originalna cena v redni prodaji 2900 evrov. Najcenejša vstopnica za finale na tej preprodajni Fifini platformi pa znaša 8218 evrov.

V nekaterih primerih pa je prišlo celo do padca cene, tako je ena vstopnica za tekmo skupinskega dela med Avstrijo in Jordanijo v San Franciscu na voljo po ceni 464 evrov, čeprav je prvotnega kupca stala 521 evrov.

"Te cene me na žalost ne presenečajo. Kažejo prav to, kar vemo in proti čemur se borimo: mnogi ljudje kupujejo vstopnice le za preprodajo," je dejal Guillaume Aupretre, predstavnik za odnose z javnostmi uradne navijaške skupine francoske reprezentance.

"Kdo plača ceno na koncu? Strastni navijači, ki jih pričakajo grozljivo visoke ponudbe. Raje bi videli, da bi to lahko bilo v dobro resničnim navijačem za podporo svojih reprezentanc, ampak na žalost ni tako," je dodal.

Kljub visokim cenam prodaja vstopnic ostaja dobra, na svetovni ravni je sodeč po podatkih Fife več kot 500 milijonov zahtevkov za vstopnice.

Ena bolj kontroverznih tematik

Preprodaja vstopnic v ZDA in Kanadi ni regulirana, medtem ko je v Mehiki prodaja vstopnice za višjo ceno od prvotno navedene prepovedana, a le če je kupljena v Mehiki z lokalno valuto.

Prav prodaja vstopnic je sicer postala ena bolj kontroverznih tematik SP 2026, številne navijaške skupine po svetu so Fifo obtožile izdaje zaradi visokih cen. Krovna zveza je zato uvedla majhen paket vstopnic po 50 evrov za uradne navijaške skupine, a kritiki poudarjajo, da to ni dovolj za reševanje te težave.

Fifa od 5. februarja najprej obvešča tiste, ki so vložili zahtevke za nakup, če so dejansko dobili vstopnice v drugi fazi prodaje, ki se je končala januarja. Zadnja prodajna faza bo od aprila do konca turnirja, takrat bodo vstopnice prodajali po sistemu, "kdor prvi pride, prvi melje".

