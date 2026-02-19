Oven

Ne belite si las zaradi odnosov. Planeti vam ne morejo biti nenehno naklonjeni. Premislite o tem, ali ste morda rekli kaj takega, s čimer bi lahko užalili sodelavca ali sorodnika. Premislek bo tu nujno potreben. Odmislite težave in se zatopite v delo. Delovne obveznosti boste opravili brez posebnih težav.

Bik

Za vašim hrbtom se dogaja marsikaj, o čemer se vam niti ne sanja, zato danes namenite nekaj časa raziskovanju ozadja. Zelo verjetno se boste dokopali do zanimivih podatkov. Marsikateri vas bo zelo ujezil ali celo prizadel. Spoznali boste, kaj vse so ljudje sposobni narediti za slavo in dobiček.

Dvojčka

Pred vami je pomemben dan, ki vam bo lahko prinesel veliko spremembo. Odločitev, ki jo boste sprejeli, bo morda vsebovala kanček tveganja. Vse skupaj pa vam bo prineslo dolgoročno korist. Ves dan boste borbeni in tekmovalni, kar bo še dodatno vplivalo na končni cilj. A vseeno si nekje postavite meje.

Rak

Počutili se boste ujete in potisnjene v kot. Ne pozabite na svobodno voljo. Kadarkoli lahko prekinite zadeve, ki vam niso po godu. Ne pustite, da bi vas drugi prisilili v nekaj. Ste v obdobju, ko je čas pravi za zaključke. Znebite se stvari, ki jih v življenju ne potrebujete več ali vas samo ovirajo. Ko boste temu naredili konec, bo počutje naravnost fantastično.

Lev

Danes se boste posvetili nekemu odnosu, ki je bil zadnje čase močno izpostavljen vzponom in padcem. Bodite topli in nežni, ne pa zahtevni in pokroviteljski. To v vsakem človeku vzbudi strah in pritisk. Ne bojte se pokazati svoje nežne plati. Ta odnos boste zagotovo izboljšali, prijateljstvo pa boste še poglobili.

Devica

Skorajda ne boste mogli verjeti, kako vam bodo šle stvari danes odlično od rok. Česarkoli se boste lotili, vam bo uspelo. Uspeh boste doživeli celo pri tistih zadevah, ki vam sicer res niso pisane na kožo. Vzemite partnerja in pobegnita daleč proč od množice in vrveža. Poglobila bosta odnos.

Tehtnica

Optimistično boste vstopili v nov dan, veselili se boste drobnih, lepih trenutkov. Vseeno pa lahko pričakujete nekaj slabe volje zaradi denarja ali službe, kar vas bo le še spodbudilo, da boste sprejeli neko pomembno odločitev. Pazite le, da se vaše zahteve ne bi povečale, kar bi vas napeljalo na misel, da bi še več tvegali.

Škorpijon

Danes boste samski spoznali simpatično osebo, s katero boste lahko ustvarili kakovosten odnos. Prvi stik ne bo videti obetaven, morda bo šlo celo nekaj narobe. Vezani boste združili moči s partnerjem in skušali pomagati nekomu tretjemu. Na praktični ravni bosta odličen tim, čustveno pa ne bosta povsem usklajena.

Strelec

Če boste naleteli na zaprta vrata, jih ne odpirajte na silo, ker ne boste ničesar dosegli. Varujte se tudi lastne strogosti in pesimizma, h katerima boste danes še posebno nagnjeni. Potrudite se in ostanite pozitivni, saj boste danes tako največ dosegli. Zaključite že tisto, kar vas preganja. Samski boste še naprej iskali primernega partnerja.

Kozorog

Danes boste disciplinirani in počutili se boste, kot da ste dosegli vrh sveta. Naredili boste lahko prav vse. Čas bo pravi za pričetek novih projektov. Uspelo vam bo vse. A paziti morate, da ne boste komu v napoto. Včasih ste lahko svoj najhujši sovražnik. Verjemite vase in delajte samozavestno, v smeri vaših ciljev.

Vodnar

Danes boste zelo zaposleni, a vas bo vseskozi vodila motivacija. Dobro veste, da boste za dodatno delo bogato nagrajeni, zato boste dali vse od sebe. Ne sprijaznite pa se prehitro z neko ponudbo, ki vam jo bodo dali, saj ozadja še ne poznate. Pogovorite se z neko osebo, ki ji zaupate.

Ribi

Postali boste zelo nestrpni, a boste na koncu ta občutek konstruktivno izkoristili. Na tej poti se boste soočili s številnimi težavami. Obračunajte s preteklostjo, z vašimi iluzijami in neuresničenimi željami, četudi bo težko. Obrnite na ljubezenskem področju novo poglavje in z veseljem zrite v prihodnost.