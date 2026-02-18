Na ljudi, rojene v teh znakih, se vedno lepijo težave

Za nekatere ljudi se zdi, da kot magnet privlačijo težave. Kjerkoli se pojavijo, se nekaj zaplete, zakuha se prepir ali pa se porušijo vsi načrti. V težavah največkrat končajo ti trije znaki horoskopa.

Oven

Ovni delujejo hitro, pogosto brez tehtnega razmisleka o posledicah. Njihov pogum in tvegana dejanja jih privedejo v položaje, ki se jim drugi modro izogibajo. Ko začutijo izziv, se odzovejo nagonsko, ta impulzivnost pa jim povzroča težave tako v službi kot ljubezni in prijateljstvu.

Dvojčka

Dvojčki obožujejo informacije, govorice in dinamične odnose. Zaradi te radovednosti se pogosto znajdejo v situacijah, ki se jih sploh ne tičejo. Včasih izrečejo več, kot bi bilo treba, nepomembni nesporazumi pa s tem zrastejo v resne zaplete. Težav ne iščejo, jih pa najdejo.

Strelec

Strelci obožujejo svobodo in pustolovščine. Ne prenašajo omejitev, pravila pa doživljajo kot izziv. Prav zaradi tega pogosto prestopijo mejo, pa naj gre za službo, odnose ali vsakodnevne situacije. Njihova iskrenost je pogosto brutalna, enako brutalne pa so tudi posledice, ki jih doletijo.