Novi napadi na Ukrajino: umrle štiri osebe, poškodovanih je več kot 20

V zadnjih ruskih napadih na Ukrajino sta umrli dve osebi v mestu Slavjansk v vzhodni regiji Doneck, ena oseba je umrla v južni regiji Zaporožje, še ena pa v Odesi na jugozahodu Ukrajine, poročajo tuje tiskovne agencije. Več kot 20 ljudi je bilo poškodovanih in več kot polovica prebivalcev mesta Harkov z okolico je ostala brez elektrike.

12.08 V ruskih napadih v Ukrajini umrle štiri osebe, več kot 20 ranjenih

V mestu Slavjansk je davi v napadu ruskih sil umrl par, njun sin pa je napad preživel, vendar je poškodovan, je sporočilo tamkajšnje tožilstvo.

V ruskem nočnem napadu na pristaniško mesto Odesa je umrla najmanj ena oseba, je nemška tiskovna agencija DPA povzela navedbe župana Odese Serhija Lisaka.

Poškodovanih je bilo 23 ljudi, pa je na družbenih omrežjih danes zapisal guverner regije Odesa Oleg Kiper. Po njegovih besedah je bilo hospitaliziranih devet ljudi, med njimi dve deklici in noseča ženska, poroča AFP.

Foto: Reuters Kiper je dodal, da so 14 ljudi rešili iz ruševin, pod njimi pa bi bil lahko ujet še kdo. Po podatkih regionalnih oblasti v Odesi je Rusija nad to regijo izstrelila več kot 50 dronov, ki so poškodovali na desetine stanovanjskih stavb, cerkev in šolo.

V ponedeljek zvečer pa je Rusija z napadi z droni in raketami prizadela oskrbo z elektriko v drugem največjem ukrajinskem mestu Harkov – okrog 80 odstotkov mesta z okolico je po navedbah regijskega guvernerja Olega Sinegubova ostalo brez elektrike, poroča agencija Reuters. Sinegubov je na Telegramu sporočil še, da sta bili v napadu poškodovani dve osebi. O smrtni žrtvi poročajo tudi regionalne oblasti v Zaporožju, še navaja AFP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na družbenih omrežjih zapisal, da ruski napadi spodkopavajo prizadevanja za mir. Zaveznike je pozval, naj povečajo pritisk na Moskvo za končanje vojne, ki traja že skoraj štiri leta.

Kiper je dodal, da so 14 ljudi rešili iz ruševin, pod njimi pa bi bil lahko ujet še kdo. Foto: Reuters Latvijski Urad za zaščito ustavnosti (SAB) je medtem v poročilu, objavljenem v ponedeljek, ugotovil, da so droni povzročili med 70 in 80 odstotkov poškodb ali smrtnih žrtev na ukrajinski in ruski strani, poroča portal Politico. Latvijska varnostno-obveščevalna služba je v poročilu omenila še, da Rusija načrtuje gradnjo tovarne za proizvodnjo brezpilotnikov v sosednji Belorusiji, kjer naj bi letno lahko proizvedli do 100 tisoč dronov.