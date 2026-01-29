Žena hollywoodskega igralca Roba Scheinderja je po 15 letih zakona vložila zahtevo za ločitev. V dokumentih, ki jih je pridobila revija People, je zapisano, da zakona ni več mogoče rešiti in možnosti za spravo ni.

Ločitveno vlogo je 37-letna producentka Patricia Schneider vložila 8. decembra lani. 62-letni igralec jo je prejel nekaj dni pozneje, sodišče pa jima je odredilo obvezne tečaje starševstva. Ločitev je bila zaključena 21. januarja, iz vloge, ki so jo pridobili ameriški mediji, pa je razvidno, da so podrobnosti poravnave – vključno s preživnino, skrbništvom nad otroki in podporo – zaupne. Da sta se nekdanja zakonca ločila, je za Page Six potrdil predstavnik Roba Schneiderja.

Razveselila sta se dveh deklic

Par se je poročil januarja 2010 v Los Angelesu, v času zakona pa sta se jima rodili dve hčerki – leta 2012 sta se razveselila rojstva Mirande Scarlett, štiri leta kasneje pa še Madeline Robbie. Igralec ima iz prejšnjega zakona z igralko London King še 36-letno hčer Elle King, med letoma 2002 in 2005 pa je bil poročen z igralko Helen Schneider.

Schneiderja poznamo predvsem po komičnih vlogah, med drugim je zaigral v filmih, kot so Deuce Bigalow: Moški žigolo, Vroča bejba, Odrasli, Veliki stan, 50 prvih poljubov in Sam doma 2.

