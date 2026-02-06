Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
T. K. C.

Petek,
6. 2. 2026,
6.03

Osveženo pred

58 minut

Petek, 6. 2. 2026, 6.03

Kam za vikend?

Kam za vikend: od kulturnega maratona ob morju do kurentov, opere in ljubezni v prestolnici

T. K. C.

Mi2, Stožice | Foto Aleš Žnidaršič

Foto: Aleš Žnidaršič

Prihajajoči konec tedna bo v znamenju kulture, glasbe, plesa in pustnega vrveža. Ob slovenskem kulturnem prazniku se po vsej državi obeta izjemno bogat program, od poezije v mestnih izložbah, operne premiere in gledališke komedije do velikih festivalov, koncertov in tradicionalnega Kurentovanja. Izbrali smo nekaj najbolj privlačnih dogodkov, med katerimi bo vsak našel nekaj zase. Vse podrobnosti in še več idej pa vas čaka na zavihku Siol Dogodki.

knjige branje | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Karavana kulture v Kopru

Koper ob kulturnem dnevu letos prvič gosti celotedensko Karavano kulture, ki bo mesto prepletla z umetnostjo, poezijo in ustvarjalnostjo. Dogajanje se začne s projektom Poezija v izložbi, kjer bodo verzi Srečka Kosovela nagovarjali mimoidoče na Kidričevi ulici in ustvarjali posebno urbano galerijo. V naslednjih dneh se bodo zvrstili še številni dogodki, ki bodo kulturni praznik razširili v pravo doživetje mesta.

Ne zamudite – Karavana kulture – Dogodki na Siol.net

Kurentovanje na Ptuju 2025 | Foto: Stanko Kozel Foto: Stanko Kozel

Kurentovanje na Ptuju

Pustni čas se začenja tam, kjer ima največjo moč – na Ptuju. Kurentov skok in etno povorka bosta tudi letos odprla osrednji del 66. Kurentovanja, ki v mesto prinaša barve, zvonce in starodavne običaje. Tradicionalni pustni liki, glasba in predaja oblasti ustvarijo edinstveno vzdušje, ki vsako leto privabi obiskovalce od blizu in daleč.

Več na – Kurentovanje na Ptuju – Dogodki na Siol.net

opera | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Premiera opere Lakmé v Mariboru

V SNG Maribor pripravljajo operno poslastico – premiero Delibesove opere Lakmé. Ganljiva zgodba o prepovedani ljubezni v kolonialni Indiji očara z razkošno glasbo, eksotičnim zvenom in brezčasnimi temami identitete ter kulturnih nasprotij. Posebno mesto imata znameniti Cvetlični duet in virtuozna Arija zvončkov, ki vedno znova navdušita občinstvo.

Ne spreglejte – Premiera opere Lakmé – Dogodki na Siol.net

valentinovo | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

LUV fest v Ljubljani

Ljubljana se z LUV festom ponovno spreminja v mesto ljubezni, umetnosti in vandranja. Festival, ki se začne na Prešernov dan, povezuje raznolike kulturne dogodke, razstave, koncerte in doživetja na prostem. Osrednja umetniška instalacija Brstenje simbolizira prebujanje mesta in ljudi ter vabi k raziskovanju in druženju v urbanem prostoru.

Shrani dogodek – LUV fest – Dogodki na Siol.net

Rezidenca Knafelj, Knafljev prehod. Nepremičnine. Ljubljanski grad. | Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek

Prešernov dan na Ljubljanskem gradu

Kulturni praznik lahko doživite tudi na Ljubljanskem gradu, kjer pripravljajo pester brezplačen program za vse generacije. Vodeni ogledi, razstave, 4D film in srečanje z grajsko maskoto Friderikom ponujajo odlično priložnost za raziskovanje bogate zgodovine nad mestom. Posebna pozornost je namenjena otrokom, ki bodo grad spoznali skozi pravljice in viteške zgodbe.

Več na – Prešernov dan na Ljubljanskem gradu – Dogodki na Siol.net

koncert | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Koncertna turneja Slakova glasba

Ljubezen, prijateljstvo in brezčasne melodije znova oživijo na koncertni turneji Slakova glasba. Na odru se bodo zvrstili številni priznani glasbeniki, ki bodo s pesmijo in humorjem obudili spomin na legendarnega mojstra narodnozabavne glasbe. Obeta se večer, poln čustev, smeha in skupnega petja.

Ne zamudite – Koncertna turneja Slakova glasba – Dogodki na Siol.net

video produkcija | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Festival svobodne video produkcije

Festival svobodne video produkcije v Kamniku že trinajsto leto odpira prostor neodvisnim ustvarjalcem, ki razmišljajo izven okvirjev. Namenjen je tako avtorjem kot gledalcem, ki jih zanimajo sveži pristopi, drzne ideje in presežki v sodobni video produkciji. Festival spodbuja izmenjavo izkušenj, razvoj avtorskega izraza in poglobljen pogled v svet gibljivih podob.

Ne spreglejte – Festival svobodne video produkcije – Dogodki na Siol.net

Katarina Venturini | Foto: Martin Metelko/Sportida Foto: Martin Metelko/Sportida

Plesni večer z živo orkestrsko glasbo in Katarino Venturini

Dobrova bo tudi letos zaplesala v ritmih žive orkestrske glasbe, tokrat kar dva večera zapored. Sobotna Noč plesa bo navdušila z raznolikimi plesnimi zvrstmi, kulinarično ponudbo in številnimi presenečenji, nedeljska plesna matineja pa je namenjena vsem, ki si želijo bolj sproščenega plesnega doživetja. Dogodek je odprt za vse – ne glede na plesno znanje ali izkušnje.

Več na – Plesni večer z živo orkestrsko glasbo – Dogodki na Siol.net

Mi2, Stožice | Foto: Tomaž Povodnik Foto: Tomaž Povodnik

Koncert skupine Mi2 akustično

V Šoštanj prihaja poseben akustični koncert legendarne skupine Mi2, ki obljublja večer čustev, nostalgije in novih spominov. Intimnejša zvočna podoba njihovih uspešnic bo ustvarila toplino, ki je kot nalašč za februarski večer. Za dodatno glasbeno razvajanje in plesno razpoloženje bo poskrbel tudi DJ program.

Ne zamudite – Koncert skupine Mi2 akustično – Dogodki na Siol.net
