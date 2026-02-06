Pomemben del uspeha vsakega športnika je podpora njihovih partnerjev, ki zanje navijajo tako v lepih kot težkih trenutkih ter jim ves čas stojijo ob strani. Ob začetku zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini, kjer se bo za olimpijska odličja borilo 37 slovenskih športnic in športnikov, smo preverili, kdo so njihovi izbranci in izbranke.

Z večerno otvoritveno slovesnostjo se bodo uradno začele že 25. zimske olimpijske igre. Te se po več letih znova vračajo na evropska tla, v dveh mestih jih bodo gostili naši zahodni sosedje Italijani. Ker so tokratne olimpijske igre Slovencem prostorsko najbližje doslej, je na prizoriščih pričakovati tudi številne slovenske navijače. Med njimi bodo zagotovo tudi partnerke in partnerji slovenskih športnikov, ki bodo za svoje najdražje stiskali pesti in jih spodbujali.

Poglejte, kateri slovenski olimpijci se s svojimi izbranci ponosno pojavljajo v javnosti:

Domen Prevc

Prvak smučarskih skokov Domen Prevc je že nekaj let v zvezi s simpatično Gorenjko Špelo Ravnik. Spoznala sta se na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju, kjer sta bila sošolca, Špela pa je Domnu posojala tudi svoje zapiske. Po nekaj letih je začetno prijateljstvo preraslo v ljubezen. Kot je Ravnik povedala v enem izmed nedavnih intervjujev, je nad smučarskimi skoki navdušena že od malih nog, sicer pa je velika oboževalka konj in jezdenja. Po zaključku študija na Pedagoški fakulteti se je zaposlila na eni od gorenjskih osnovnih šol, kjer že drugo leto zapored poučuje učence četrtega razreda.

Čeprav najmlajši izmed bratov Prevc svojega zasebnega življenja ne obeša na veliki zvon, svoje partnerke Špele ne skriva. Foto: Mediaspeed

Anamarija Lampič

Srčni izbranec slovenske biatlonke Anamarije Lampič, ki je pred prestopom v biatlonsko vrsto tekmovala v smučarskem teku, je Logatčan Boštjan Klavžar. Ta je že več let del njene trenerske ekipe. Tudi sam je bil slovenski reprezentant v smučarskem teku, nato pa je pri 26 letih tekmovalno kariero končal in se podal v trenerske vode. Biatlonski reprezentanci se je skupaj z izbranko pridružil leta 2022, ko je postal član trenerskega štaba. Kot je povedal v intervjuju za Sportal leta 2024, je iskrica med njim in Anamarijo preskočila, ko sta se videvala na tekmah in pripravah.

Anamarija Lampič ljubi Boštjana Klavžarja, ki je že več let del njene trenerske ekipe. Foto: Mediaspeed

Ana Bucik Jogan

Alpska smučarka Ana Bucik Jogan, ki je v začetku letošnjega leta napovedala, da je trenutna sezona njena zadnja v karieri, se je maja 2024 poročila z dolgoletnim partnerjem, nekdanjim nogometašem Krisom Joganom. Ta ji že vrsto let stoji ob strani in jo s svojo prisotnostjo podpre na marsikateri tekmi svetovnega pokala.

Kris Jogan in Ana Bucik sta maja 2024 postala mož in žena. Foto: Mediaspeed

Timi Zajc

Smučarski skakalec Timi Zajc je že nekaj let srečno zaljubljen v Nušo Rakovec, vodjo marketinga pri Smučarski zvezi Slovenije. Na njuno razmerje je 25-letnik prvič namignil ob koncu svetovnega prvenstva v Planici leta 2023, ko je objavil prvo skupno fotografijo. Od takrat se skupaj redno udeležujeta javnih dogodkov in svojega razmerja ne skrivata.

Timi Zajc svojo izbranko Nušo ponosno pokaže v javnosti. Foto: Mediaspeed

Jakov Fak

Eden najizkušenejših slovenskih olimpijcev Jakov Fak je pred sedmimi leti na Brdu pri Kranju večno zvestobo obljubil dolgoletni partnerki Matei Korenić. Par sta bila že pred selitvijo v Slovenijo, Fak je bil namreč do leta 2010 član hrvaške biatlonske reprezentance, skupaj pa imata tri hčerke. Spoznala sta se v osnovni šoli v Mrkoplju na Hrvaškem, Jakovem domačem kraju, kjer ima Matea babico in dedka.

Jakov Fak in Matea Korenić sta se poročila po desetih letih zveze. Foto: Mediaspeed

Anže Lanišek

Anže Lanišek se je julija 2020 poročil z dolgoletno partnerko Nastjo, po poklicu delavno terapevtko, ki smučarskega skakalca spremlja na vseh športnih in družabnih prireditvah. Skupaj imata tudi sina Iana Luko, ki sta se ga razveselila leta 2018, ko je bil Lanišek star rosnih 21 let.

Anže in Nastja Lanišek bosta letos poleti praznovala že šesto obletnico poroke. Foto: Mediaspeed

Nika Vodan

Drugo obletnico poroke bo letos praznovala Nika Vodan (včasih Križnar), ki je aprila 2024 večno zvestobo obljubila dolgoletnemu partnerju Aljažu Vodanu. Tudi on prihaja iz smučarskih skokov – svojo pot je začel kot skakalec, danes pa deluje kot športni trener.

Nika in Aljaž Vodan ne skrivata, da sta srečno zaljubljena. Foto: Mediaspeed

Miha Hrobat

Aprila lani je nov korak v svojem razmerju storil slovenski specialist za hitre discipline Miha Hrobat. Med dopustom na Maldivih je zaročil svojo dolgoletno partnerko Lano, s katero imata hčerko Avo in sina Maksa.

Miha Hrobat je aprila lani zaročil svojo izbranko Lano. Foto: Mediaspeed

Miha Dovžan

Biatlonec Miha Dovžan je že vrsto let srečen v objemu Neve Pančur, s katero si delita strast do istega športa. Tudi ona je biatlonka, spoznala pa sta se pred vrsto leti na treningih in pripravah. Kot je Dovžan povedal v enem izmed intervjujev, se je njuna ljubezen rodila iz prijateljstva, da jo je osvojil, pa je trajalo dalj časa. Leta 2023 sta postala starša sinu Linu.

Miha Dovžan je rojstvo svojega prvorojenca, ki sta se ga s partnerko Nevo razveselila leta 2023, zamudil, saj je imel ravno takrat tekmo na Norveškem. Foto: Mediaspeed

Gloria Kotnik

Največji podpornik Glorie Kotnik, edine ženske deskarke na snegu, ki se bo v Italiji borila za olimpijsko kolajno, je njen partner Željko Stević. Par je v zvezi že več let, januarja 2021 pa sta postala starša sinu Maju. Da si želi pred sinovimi očmi ponoviti uspeh iz Pekinga 2022, ko je osvojila bronasto medaljo, je 36-letnica pred kratkim povedala v intervjuju za Sportal.

Gloria Kotnik in Željko Stević na prireditvi Večer šampionov Foto: Mediaspeed

Rok Marguč

Že vrsto let je srečno poročen tudi deskar na snegu Rok Marguč, ki je izbranki Tini Zavšek večno zvestobo obljubil aprila 2016. Ker sta oba velika ljubitelja snega, sta se poročila na Rogli, kjer Celjan zaradi treningov in priprav preživi veliko časa. Leto dni po poroki sta postala starša, v svojo družino sta pozdravila deklico Zalo.

Rok Marguč in Tina Zavšek bosta letos praznovala okroglo deseto obletnico poroke. Foto: Mediaspeed

Martin Čater

Alpski smučar Martin Čater, ki bo na olimpijskih igrah nastopil v smuku in superveleslalomu, je že več let v zvezi z Barbaro Volk, s katero sta se leta 2020 razveselila rojstva deklice Lane. Prav kmalu bosta starša postala še drugič, avgusta je par namreč sporočil, da pričakujeta še enega otroka.

Martin Čater in Barbara Volk v naslednjih mesecih pričakujeta naraščaj. Foto: Mediaspeed

