V naselju Malija v okolici Izole je v ponedeljek 41-letni domačin v svoji stanovanjski hiši med sporom večkrat ustrelil neposredno v smeri gosta, ki je bil v tem času pri njem na obisku. Osumljenemu so odvzeli prostost in orožje, za katero ni posedoval ustreznih listin. V incidentu ni bil nihče telesno poškodovan, je še sporočila policija.

Policisti in kriminalisti Policijske uprave Koper so v ponedeljek zgodaj zjutraj v naselju Malija obravnavali prijavo storitve več kaznivih dejanj. Ugotovili so, da je 41-letni domačin v svoji stanovanjski hiši med sporom večkrat ustrelil neposredno v smeri 41-letnega moškega, ki je bil v tem času pri njem na obisku. Osumljenemu so odvzeli prostost za čas zbiranja obvestil in dokazov, so sporočili s policije.

Po neuradnih informacijah naj bi šlo za obračun, povezan s trgovino z drogo, v katerem naj bi dolgoletni preprodajalec kokaina streljal na moškega, ki je k njemu prišel z namenom nakupa, je poročal portal regionalobala. Preprodajalec naj bi se, po navedbah priče, med poslom ustrašil, izvekel orožje in sprožil strele proti stranki.

Zoper osumljenega bodo podali kazenski ovadbi

Policisti so izvedli tudi hišno preiskavo po odredbi sodišča, na kateri je bilo zaseženo orožje, za katerega so ugotovili, da oseba ne poseduje ustreznih listin. Zoper osumljenega bo podana kazenska ovadba za poskus uboja in kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti.

Za poskus uboja se storilca po kazenskem zakoniku lahko kaznuje z zaporom od pet do 15 let, za kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti pa z zaporom od enega do osmih let. Zaradi nedovoljene posesti orožja bo zoper 41-letnika uveden prekrškovni postopek, so še sporočili s Policijske uprave Koper.