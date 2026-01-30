Gorazd Hren ostaja selektor športnih plezalcev

Gorazd Hren ostaja selektor slovenske članske reprezentance v športnem plezanju in bo reprezentanco vodil na poletne olimpijske igre leta 2028, so sporočili iz slovenske zveze. Športni plezalci se bodo na igrah v Los Angelesu prvič potegovali za tri komplete olimpijskih kolajn, v vsaki od posamičnih disciplin, hitrosti, težavnosti in balvanih.

Gorazd Hren, ki selektorsko vlogo opravlja že od leta 2016, je s svojim dolgoletnim delom pomembno zaznamoval uspehe reprezentance v tem obdobju.

Kraljica umetnih navpičnih sten Janja Garnbret je doslej edina, ki se ponaša z dvema zlatima olimpijskima kolajnama v športnem plezanju. Na olimpijski premieri tega športa leta 2021 v Tokiu se je zavihtela na Olimp v kombinaciji treh disciplin, ki je vključevala hitrost, balvane in težavnost.

Na OI leta 2024 v Parizu je bila za drugo zlato odličje najboljša v kombinaciji balvanov in težavnosti. V Los Angelesu čez nekaj več kot dve leti kombinacije kot samostojne tekmovalne olimpijske discipline ne bo na sporedu.

Foto: Planinska zveza Slovenije

Generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Damjan Omerzu je pogodbo za novo štiriletno obdobje podpisal tudi s selektorico mladinske reprezentance v športnem plezanju Ajdo Remškar, ki to nalogo opravlja od leta 2022.

Selektorica mladinskega pogona bo še naprej posebno pozornost namenjala nadaljnjemu razvoju mladih tekmovalcev, zlasti prehodu mladih tekmovalcev v člansko konkurenco.

"Tekme evropskega pokala vidimo kot pomembno vmesno stopnjo oziroma odskočno desko proti svetovnemu pokalu, zato bomo nanje v prvi vrsti pošiljali tiste tekmovalce iz članskih vrst, ki potrebujejo dodatne tekmovalne izkušnje, hkrati pa želimo na ta način mlajšim tekmovalcem omogočiti postopno vključevanje v člansko raven, da se lahko lažje priključijo svetovnemu pokalu," je poudarila Remškar za PZS.

Selektor članske reprezentance Hren je napovedal, da želijo v obdobju do OI nadgraditi dosedanje delo in nadaljevati razvoj reprezentančnega sistema.

"Posodobili smo tudi delovanje našega trening centra in vzpostavili tako imenovano 'šutalnico', ki nam omogoča dodatne treninge tako za težavnost kot v balvane. Tak način dela je logistično precej lažji, kot da bi morali pred vsakim treningom postavljati nove balvane, hkrati pa omogoča več kakovostnega treninga."

Domen Švab, Gorazd Hren in Luka Fonda Foto: Vid Ponikvar "Ekipo smo nekoliko razširili - ob meni sta še Luka Fonda in Domen Švab, pridružuje se nam tudi Anže Štremfelj, s katerim smo že sodelovali v preteklosti. Pomemben korak vidimo tudi v vključevanju mladih tekmovalcev, predvsem tistih, ki zaključujejo mladinsko reprezentanco in iščejo priključek k članski," je dejal selektor.

"Že lani smo vzpostavili ekipo za tekme evropskega pokala, nekatere mlajše tekmovalce iz te skupine pa redno vključujemo tudi na članske treninge. Priprave na novo tekmovalno sezono smo začeli že decembra, z jasnim ciljem postopnega in kakovostnega razvoja tudi v prihodnjem obdobju."

Na zvezi so ponosni na kakovostno delo v vseh starostnih kategorijah. Izjemni dosežki športnih plezalcev, na čelu karavane je serijska zmagovalka Janja Garnbret, prispevajo tudi k priljubljenosti športnega plezanja med otroci in mladimi.

Belhar prevzema mesto direktorja športnega plezanja

Ob tej priložnosti so predstavili tudi novega direktorja športnega plezanja pri PZS. Te naloge bo opravljal Klemen Belhar.

Njegova naloga bo strateško vodenje in usmerjanje razvoja športnega plezanja, koordinacija dela selektorjev, trenerjev in strokovnih služb. Pomemben del njegove vloge bo tudi sodelovanje s sponzorji in zagotavljanje stabilnega okolja za nadaljnji razvoj panoge.

"Poleg stabilnosti rezultatov vidim pomemben izziv tudi v tem, da športno plezanje postane še bolj prepoznavno in medijsko prisotno. Plezalci so vrhunski in prav je, da zanje navijamo ter da jih še bolj sponzorsko podpremo. Konkurenca je vse bolj globalna, vse bolj organizirana in finančno močnejša od nas," je poudaril novi plezalni direktor.