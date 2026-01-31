V nedeljo bo na OP Avstralije potekalo še zadnje dejanje, ko se obeta posebna teniška poslastica. Nasproti si bosta stala Novak Đoković in Carlos Alcaraz. Dvoboj se začne ob 9.30 po slovenskem času.

OP Avstralije, finale



Novak Đoković (Srb, 4) - Carlos Alcaraz (Špa, 1)

Na osrednjem igrišču Rod Laver Arena bo na sporedu dvoboj, ki bo še nekaj več kot sam finale turnirja za grand slam. Pravzaprav bo to dvoboj dveh generacij. Novak Đoković bo namreč lovil zgodovinsko, 25. lovoriko na turnirjih za grand slam, tako da se v Melbournu res obeta pravi obračun. Igralca sta do zdaj igrala deset medsebojnih dvobojev, izid v zmagah pa je 5:5.

Đoković bo v nedeljo postavil še en mejnik. Finale OP Avstralije bo odigral kot najstarejši igralec v zgodovini turnirja. Pri 38 letih in 241 dneh je presegel rekord Kena Rosewalla, ki je leta 1972 igral finale star 37 let in 54 dni.

Foto: Guliverimage

Polfinalna dvoboja za v zgodovinske knjige

Že v polfinalu smo videli dva epska dvoboja. Carlos Alcaraz je v najdaljšem polfinalu v zgodovini OP Avstralije po petih urah in 27 minutah zlomil Alexandra Zvereva. Španec je bil vmes že v hudih težavah, v petem nizu že v zaostanku, a je na koncu vseeno izvlekel zmago.

Kmalu za tem je na igrišče stopil 38-letni Novak Đoković. Ta je po štirih urah in devetih minutah v dvoboju, ki se je končal v jutranjih urah, prekinil niz petih porazov proti Janniku Sinnerju in si priboril še en veliki finale. Srb je po tej zmagi ostal brez besed in dvomljivcem sporočil, da še zdaleč ni za odpis.

"Kar naenkrat je bilo veliko strokovnjakov, ki so me želeli upokojiti." Foto: Guliverimage

"Nikoli nisem nehal verjeti vase. Veliko ljudi je dvomilo vame ... Kar naenkrat je bilo veliko strokovnjakov, ki so me želeli upokojiti. Rad bi se jim vsem zahvalil, ker so mi dali moč. Dali so mi motivacijo, da jim dokažem nasprotno, kar mi je nocoj uspelo," je po polfinalnem dvoboju razlagal Đoković.

V vsakem primeru se bo pisala zgodovina

Nole tokrat lovi res nekaj posebnega v moškem tenisu. In to je 25. zmaga na turnirjih za grand slam, kar do zdaj ni uspelo še nobenemu igralcu ali igralki. Alcaraz pa ima priložnost, da pri 22 letih postane najmlajši igralec v zgodovini s kariernim grand slamom. Veliko je na kocki in oba se zavedata, da v takšnih finalih ni prostora za utrujenost.

Carlos Alcaraz je igralec, ki nikoli ne popušča. Foto: Reuters

Popuščanja zagotovo ne bo

Če pogledamo zgodovino Beograjčana, ta v Melbournu še ni izgubil v velikem finalu. Desetkrat je igral in desetkrat je dvignil prestižni pokal. Ob tem pa priznava, da sta Carlos Alcaraz in Jannik Sinner v zadnjem obdobju igrala na res visoki ravni, ki jo je le stežka doseči. In v petek mu je to uspelo proti superiornemu Italijanu, ki pred tem v Avstraliji ni izgubil že od leta 2023.

Na drugi strani pa je Alcaraz pokazal pravo borbenost. V polfinalu je bil že pri koncu svojih moči, a ni popustil. Že dovolj povedo njegove besede, ko je povedal, da je bil to eden najboljših dvobojev v njegovi karieri.

