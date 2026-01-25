Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
25. 1. 2026,
22.08

Beograd Srbija evropsko prvenstvo vaterpolo

Nedelja, 25. 1. 2026, 22.08

1 ura, 15 minut

Vaterpolo, evropsko prvenstvo, finale

Srbija spet evropski vaterpolski prvak

STA

Vaterpolo, EP; Srbija | V Srbiji se veselijo šestega naslova evropskih prvakov. | Foto Guliverimage

V Srbiji se veselijo šestega naslova evropskih prvakov.

Foto: Guliverimage

Vaterpolska reprezentanca Srbije je novi evropski prvak. Na domačem prvenstvu v Beogradu je v finalu premagala Madžarsko z 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1). Za Srbe, olimpijske prvake, ki so prvenstvo začeli neprepričljivo, bili proti Nizozemski na robu poraza, nato pa do zmage prišli po kazenskih strelih, je to šesti naslov evropskega prvaka.

Pri tem niso upoštevani naslovi iz nekdanje Jugoslavije oziroma Srbije in Črne gore. Zadnjič so bili prvaki leta 2018, na prestolu pa so zamenjali Špance.

Finale je bil sicer izenačen, Srbi so si zmago zagotovili v zadnji četrtini, predvsem po zaslugi odličnega vratarja Milana Glušaca, ki je na tekmi ubranil 11 od 18 strelov Madžarov. Najboljši strelec srbske ekipe je bil Dušan Mandić, dosegel je štiri gole.

Tretje mesto je osvojila Grčija in s tem prišla do prvega odličja na evropskih prvenstvih, pred tem so bili Grki dvakrat četrti. V malem finalu so z 12:5 premagali Italijo, že po prvem polčasu so vodili s 7:2. Štiri gole je za Grčijo dosegel Stilijanos Argiropulos.

Slovenija je na prvenstvu zasedla 15. mesto.

