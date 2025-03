Skupina Triglav lani z osemkratno rastjo čistega dobička

Skupina Triglav je po nerevidiranih podatkih lansko leto končala s 131,4 milijona evrov čistega dobička, kar je osemkrat več kot leto prej. Celotni obseg poslovanja, ki vključuje zbrane bruto premije in druge prihodke, se je znižal za odstotek na 1,72 milijarde evrov.

Ob dobrih rezultatih tako v zavarovalni dejavnosti kot pri upravljanju premoženja so na poslovanje dodatno pozitivno vplivali ugodne razmere na finančnih trgih, razmeroma ugodno škodno dogajanje in enkratni dogodki, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav.

Med enkratnimi dogodki so izpostavili predvsem učinke v segmentu Zdravje, ki so povezani z ukinitvijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V okviru tega je skupina Triglav izvedla prenovo poslovnega modela v skupini Zdravje ter odvisno zdravstveno zavarovalnico pripojila k matični družbi.

Kljub še vedno prisotni negotovosti glede prihodnjih inflacijskih pričakovanj in zaostrenih konkurenčnih tržnih razmer je skupina Triglav lani okrepila vodilni položaj na zavarovalnem trgu tako v Sloveniji kot v regiji Adria. Dobiček pred obdavčitvijo, ki se je v letu 2023 ustavil pri 21,1 milijona evrov, je lani znašal 159 milijonov evrov.

Kot so še zapisali v zavarovalnici, z letošnjim letom ambiciozno vstopajo v novo petletno strateško obdobje, ob koncu katerega, to je leta 2030, načrtujejo podvojitev celotnega obsega poslovanja, dobička pred obdavčitvijo in obsega sredstev v upravljanju.