Bliža se konec leta, ko na ulicah in v domovih zažarijo luči in zadiši po dobrotah. Čas obdarovanj, dobrih misli, sočutja do najranljivejših v naši družbi in hvaležnosti – tudi do tistih, ki nam v stiski največkrat priskočijo na pomoč. S tem namenom in v skrbi za varnejšo prihodnost je Zavarovalnica Triglav v sklopu tradicionalne novoletne akcije Za boljši jutri po vsej Sloveniji podprla 27 preventivnih projektov.

Neprecenljivi gasilci

Vodilna slovenska zavarovalnica tudi v letošnji decembrski preventivni akciji velik del sredstev namenja gasilskim organizacijam, ki jim pomaga pri nakupu nove zaščitne opreme za člane in opreme za reševanje v intervencijah, nakupu gasilskih vozil in defibrilatorjev.

Gasilci so namreč pogosto prvi, ki v stiski priskočijo na pomoč, so nepogrešljivi pri varovanju naših življenj, domov in narave. Največ požarov se v naših domovih zgodi prav decembra, torej v obdobju kurilne sezone in v prazničnem času, ko posebno nevarnost za vžig ognja predstavljajo adventni venčki, lučke in svečke. Zavarovalnica Triglav zato v tem času še posebej poziva k previdnosti in ozavešča o preventivnem ravnanju.

"Uresničevanje našega poslanstva sega dlje od premišljene ponudbe zavarovanj, s katerimi sledimo potrebam strank, družbenim spremembam in razmeram, ki jih prinašajo naravni pojavi. Je tlakovanje lepšega vsakdana in varnejše prihodnosti za vse. To poslanstvo uresničujemo povezani z lokalno skupnostjo in organizacijami, ki v stiski prve priskočijo na pomoč in skrbijo za najranljivejše skupine," je povedal Janko Šemrov, izvršni direktor za škode premoženjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav.

Foto: Zavarovalnica Tilia

Podpora tudi izobraževalnim ustanovam in različnim organizacijam

V letošnji akciji Za boljši jutri je Zavarovalnica Triglav podprla tudi izobraževalne ustanove ter organizacije na področju zdravstva in socialnega varstva, ki skrbijo za najranljivejše skupine v naši družbi.

Med projekti so nakup prilagojenega terapevtskega invalidskega vozička za brezpotja, sofinanciranje delavnic za otroke in starše na temo spletnega nasilja, podpora izobraževalnemu programu za izboljšanje psihofizičnega počutja in zdravja odraslih ter financiranje nakupa koles, kolesarskih čelad in otroške varnostne opreme.

Širijo mrežo defibrilatorjev

"Ko gre za življenje, štejejo sekunde," poudarjajo v Zavarovalnici Triglav, kjer si v skrbi za varnejšo prihodnost vseh prebivalcev prizadevajo za širitev mreže defibrilatorjev po vsej Sloveniji, tudi v bolj oddaljenih krajih. Letos so prek različnih organizacij – tudi v sklopu akcije Za boljši jutri – omogočili nakup in namestitev kar 19 defibrilatorjev, od leta 2014 pa že 230.

Podprli že več kot 270 preventivnih projektov

Tradicionalna akcija Za boljši jutri pod okriljem Zavarovalnice Triglav poteka enajsto leto zapored, z njo pa so doslej podprli že več kot 270 preventivnih projektov na različnih področjih – zdravstva, izobraževanja, socialnega varstva, civilne zaščite, poplavne in prometne varnosti.

Samo letos so omogočili izvedbo 27 projektov v skupni višini 70 tisoč evrov. Vodilna slovenska zavarovalnica z omenjeno novoletno preventivno akcijo uresničuje svoje poslanstvo, to je ustvarjanje varnejše prihodnosti. Pri tem tesno sodeluje z lokalnimi skupnostmi, ki lahko najbolj prepoznajo klic na pomoč in potrebe svojih prebivalcev.