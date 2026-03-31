Gregor Pavšič

Pony.ai robotaksi Uber Rimac Automobili Verne

Robotaksiji iz Zagreba

Nova era mobilnosti: Hrvaški Verne z Uberjem in Pony.ai do robotaksijev

Rimac Verne robotaksi | Testiranje tehnologije Rimca oziroma družbe Verne s pomočo avtomobiilov kitajske znamke Arcfox. | Foto Verne

Testiranje tehnologije Rimca oziroma družbe Verne s pomočo avtomobiilov kitajske znamke Arcfox.

Foto: Verne

Podjetje Verne, ki deluje pod okriljem hrvaške družbe Rimac, bo v partnerstvu z Uberjem in Pony.ai leta 2026 v Zagrebu zagnalo komercialno robotaksi storitev.

Verne napoveduje začetek komercialne robotaksi storitve v Zagreb, ki naj bi zaživela že letos kot eden prvih tovrstnih projektov v Evropi. Pobuda pomeni pomemben mejnik za podjetje, saj prehaja iz razvojne faze v realno implementacijo avtonomne mobilnosti, z ambicijo širitve na trge, kot so Velika Britanija, Nemčija ter regije Bližnjega vzhoda.

Verne velja za enega ključnih evropskih odgovorov na področju avtonomnih avtomobilov, kjer imajo razvojno prednost tako Kitajci kot Američani.

Namesto Izralcev bodo ključni tehnološki partner Kitajci

Ključna novost je strateško partnerstvo z družbama Pony.ai in Uber. Sodelovanje s kitajaskim Pony.ai (sedež imajo tudi v ZDA) prinaša že razvito celovito rešitev za avtonomno vožnjo (strojna in programska oprema), kar predstavlja odmik od prvotnega načrta sodelovanja z Mobileye. Hkrati partnerstvo z Uberjem omogoča takojšen dostop do široke baze uporabnikov ter dodatno finančno podporo, kar bistveno povečuje možnosti za uspešen zagon storitve. 

Kljub vključitvi partnerjev Verne ne opušča lastne vizije. Podjetje bo ostalo lastnik flote in operater storitve, obenem pa bo razvijalo tudi lastno uporabniško platformo, ki bo delovala vzporedno z Uberjevo aplikacijo. Tak hibridni pristop združuje prednosti globalne platforme in lastnega nadzora nad uporabniško izkušnjo.

Testiranja v Zagrebu že potekajo

Testiranja že potekajo na ulicah Zagreba, vendar za zdaj še ne z Vernejevimi lastnimi vozili. Namesto tega uporabljajo vozila na osnovi kitajske znamke Arcfox, ki so opremljena s tehnologijo Pony.ai. To nakazuje, da gre za prehodno fazo, v kateri podjetje pridobiva operativne izkušnje, medtem ko vzporedno razvija lastni robotaksi brez volana in pedalov ter pripravlja proizvodnjo v novi tovarni v bližini Zagreba.

Glavna razlika med Pony.ai in Mobileye je v pristopu: Pony.ai ponuja celovito, že pripravljeno robotaksi rešitev (vključno s tehnologijo, vozili in operacijami), kar omogoča hiter zagon storitev, medtem ko Mobileye deluje kot tehnološki dobavitelj, ki avtomobilskim proizvajalcem zagotavlja sisteme za avtonomno vožnjo, ti pa jih nato sami integrirajo v svoja vozila. Posledično je Pony.ai bolj usmerjen v neposredno izvajanje mobilnostnih storitev, Mobileye pa v dolgoročni razvoj in širšo uporabo avtonomnih tehnologij v serijskih avtomobilih.

Video - samodejna vožnja po Zagrebu v praksi

