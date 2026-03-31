V živo: Lakersi brez Dončića pokazali dva obraza

Košarkarjem Los Angeles Lakers se proti Washington Wizards, eni najslabših ekip lige NBA, nasmiha prepričljiva zmaga. Jezerniki nastopajo brez najboljšega strelca Luke Dončića, ki ne sme pomagati soigralcem zaradi kazni tehničnih napak. Lakersi v uvodni četrtini niso navdušili (25:26), a so nato povzdignili ritem in si po prvem polčasu priigrali visoko prednost. Vseeno pa gostje še niso rekli zadnje. V tretji četrtini so se približali na -10, nato pa so Lakersi znova prikazali boljšo košarko. LeBron James je vknjižil nov trojni dvojček. V Detroitu se v derbiju večera merita najboljši ekipi vzhoda in zahoda, Detroit in Oklahoma City, Victor Wembanyama, resen kandidat za MVP igralca sezone, pa je blestel proti Chicagu.

Los Angeles Lakers : Washington Wizards 114:87 (25:26, 65:44, 91:77)

Najboljši strelci: L. James 21 (10 sk., 12 as.), Reaves 19 (9 as.), Kennard 19, Hayes 19; Riley 17, Vukčević 14

Pred srečanjem v Los Angelesu:

"Luka? Razočaran je," je po dopoldanskem treningu LA Lakers novinarjem povedal trener JJ Redick. "Vedno hoče biti tam za soigralce, vedno si želi igrati. O tem vam govorim že celo sezono, on ni igralec, ki bi izpuščal tekme zaradi oddiha. Tudi poškodovan želi igrati, takšen je bil že, ko sva bila soigralca v Dallasu," je še razlagal kandidat za naslov najboljšega trenerja leta v ligi NBA.

Na seznamu vprašljivih sta še Marcus Smart in Adou Thiero, preostali košarkarji so Redicku na voljo, ta pa je namignil, da utegnejo nekaj več priložnosti proti Washingtonu dočakati tudi igralci, ki "niso nujno v tej rotaciji devetih igralcev, ki smo jih pretežno uporabljali, ko smo bili popolnoma zdravi". Omenil je Bronnyja Jamesa, Jarreda Vanderbilta in Maxija Kleberja. "Vsi so imeli dobre trenutke in vse bomo potrebovali," je dejal.

Washington Wizardsi so ena najslabših ekip lige NBA, na računu imajo le 17 zmag, ob teh pa kar 57 porazov in na lestvici vzhodne konference zasedajo predzadnje mesto. Čas za Dončićevo prestajanje kazni je torej primeren, do konca rednega dela sezone pa nato Lakerse čakajo še spopadi s Clevelandom (1. april), Oklahomo (3. april), Dallasom (6. april), še enkrat Oklahomo (8. april), Golden Statom (10. april), Phoenixom (11. april) in Utahom (13. april).

Na treningu je bilo vzdušje sproščeno. Pred novinarje sta ob Redicku stopila centra Deandre Ayton in Jaxon Hayes. A Ayton je nosil dres Austiona Reavesa, Hayes pa Daltona Knechta. Po poizvedovanju sta ameriškim novinarjem pojasnila, da prav nihče ni treniral v svojem dresu. "Vsi smo si jih izmenjali. Opazil sem Daltona, ki je edini nosil svojega in sva hitro zamenjala, jaz sem mu dal Vandovega (Vanderbilt), on pa meni svojega," se je smejalo Hayesu.

V noči na torek je na sporedu še sedem tekem, med temi tudi spopad najboljših ekip vzhoda in zahoda. Detroit Pistons namreč gostijo branilce naslova iz Oklahome. Obe ekipi sta si že zagotovili mesto v končnici, do konca rednega dela bosta tako poskušali le še ubraniti vodilni poziciji in se izogibati poškodbam.

Drugouvrščeno moštvo vzhoda Boston Celtics gostuje pri Atlanta Hawksih, ki si želijo ohraniti mesto med najboljšo šesterico in z njim neposredno uvrstitev v končnico, medtem ko San Antonio Spurs gostijo Chicago Bulls, ki nima več možnosti niti za uvrstitev v kvalifikacije za končnico. V teh je zagotovo Miami, a lahko še upa tudi na mesto med šesterico, pomeril pa se bo s Philadelphio, ki je v domala enakem položaju, le z dvema zmagama več na računu. Tudi Phoenix Sunsi imajo še teoretične možnosti za šesterico na zahodu, tokrat jih čaka spopad z Memphisom. Sonca imajo štiri zmage manj od Minnesote, ki se bo ponoči mudila v Dallasu. Cleveland Cavaliers gostujejo pri Utah Jazz.

Liga NBA, 30. marec

