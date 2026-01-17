Revolucionarna novost? Kolesarski dresi z zračno blazino za večjo varnost kolesarjev. #video

Iz kolesarske ekipe Picnic PostNL so sporočili, da bodo že v letošnji sezoni začeli uporabljati drese z zračno blazino. Testiranje bodo začeli prihodnji teden, prvi preizkuševalci pa bodo kolesarji njihove razvojne ekipe.

Sistem Aerobag sestavljajo cevi TPU (cevi iz materiala TPU – termoplastični poliuretan), integrirane v kanale, všite v rahlo prilagojene kratke hlače z naramnicami, ter majhna enota na hrbtni strani kolesarja. Ta vsebuje elektroniko in vložek CO₂, o revolucionarni novosti poroča spletna stran BikeRadar.

Aerobag is a wearable airbag designed for professional cyclists, which will be used by WorldTour team Picnic PostNL in training this season – and possibly even races 🤯



The system consists of TPU tubes integrated into channels sewn into lightly modified bib shorts, and a small… pic.twitter.com/Wr3kQllN4d — BikeRadar (@bikeradar) January 16, 2026

Kako sistem deluje? Ob sprožitvi zračne blazine se cevi iz TPU hipno napihnejo in zagotovijo zaščito pred udarci na področju bokov, medenice, reber, trupa, ključnice in vratu.

Cena sistema trenutno znaša med 750 in 800 evri.

Zračne blazine za kolesarje pomenijo pomemben korak k večji varnosti na cesti. Podjetje, ki zračne blazine izdeluje, je že v dogovorih z Mednarodno kolesarsko zvezo (UCI) glede njihove uporabe v profesionalnem kolesarstvu.

Preberite še: