Z zaključnim govorom predsednice Annalene Baerbock se je v ponedeljek v New Yorku sklenila splošna razprava svetovnih voditeljev 80. zasedanja Generalne skupščine ZN. Po tednu, med drugim zaznamovanem s pozivi k miru in reformam ZN, se je Baerbock zavzela za iskanje skupnih rešitev.

"To je bil teden, poln energije, ko so udeleženci čutili skupno voljo, da naredijo več, dosežejo več in izberejo pravo pot naprej. To je energija, ki jo moramo izkoristiti in nadaljevati," je dejala Baerbock in delegacije pozvala, naj razprave prenesejo v svoje prestolnice ter izvedejo procese, ki bodo pomagali k boljšemu delovanju ZN.

V polni in prazni dvorani ...

Za govorniškim odrom se je od prejšnjega torka zvrstilo 189 govornikov, od tega 83 predsednikov držav ali kraljev, 41 premierjev in 45 ministrov. Najbolj je odmeval nastop predsednika države gostiteljice ZN Donalda Trumpa, ki je med drugim kritiziral svetovno organizacijo in prisotne voditelje svaril pred posledicami priseljevanja.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je medtem soočil s skoraj prazno dvorano, saj jo je velik del delegacij protestno zapustil ali pa, kot slovenska, vanjo sploh ni vstopil, dokler Netanjahu govora ni končal.

Številni so dvorano zapustili tik pred govorom Benjamina Netanjahuja. Foto: Reuters

Pozivi k miru in reformam

Razpravo so zaznamovali pozivi k miru v Gazi, Ukrajini, Sudanu in drugih kriznih žariščih, resnim ukrepom proti podnebnim spremembam, spoštovanju vladavine prava in reformam ZN – še posebej Varnostnega sveta. Zbrane je nagovorila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in tako kot večina drugih pozvala k utrditvi multilateralizma.

Med splošno razpravo so se vrstili tudi pozivi, da je čas, da ZN po devetih moških dobijo prvo generalno sekretarko. Prihodnje leto bodo volitve za novega generalnega sekretarja, saj se Antoniu Guterresu izteka drugi mandat.

Med možnimi kandidatkami se najpogosteje omenja premierka Barbadosa Mia Mottley, ki ji je naklonjena tudi Pirc Musar. "Mislim, da bi bila res prava za ta položaj, če se bo seveda odločila za kandidaturo," je na vprašanje STA odgovorila predsednica.

Po nepisanem pravilu bi morala biti za generalnega sekretarja od zemljepisnih regij ZN zdaj na vrsti Latinska Amerika s Karibi, čeprav skupina Vzhodna Evropa doslej še ni imela generalnega sekretarja. Kandidata izbira Varnostni svet, ki ga potem priporoči Generalni skupščini v izvolitev. Slovenija prihodnje leto pri tem ne bo sodelovala, ker ji poteče mandat nestalne članice Varnostnega sveta. Kandidat bo moral verodostojno nagovarjal globalni jug, hkrati pa si zagotoviti spoštovanje v stalnih članicah VS ZN – Washingtonu, Pekingu, Moskvi, Londonu in Parizu.