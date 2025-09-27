Lavrov: Izrael želi razstreliti celoten Bližnji vzhod

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes v nagovoru na zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku ostro kritiziral Izrael in ga obtožil, da želi "razstreliti celoten Bližnji vzhod". Obsodil je tudi pozive za priključitev zasedenega Zahodnega brega in izsiljevanje zahodnih držav glede iranskega jedrskega programa.

"Izraelci z nezakonito uporabo sile proti Palestincem ter agresivnimi dejanji proti Iranu, Katarju, Jemnu, Libanonu, Siriji in Iraku danes grozijo, da bodo razstrelili celoten Bližnji vzhod," je v Generalni skupščini ZN dejal Lavrov.

Obsodil je pozive skrajno desnih ministrov v vladi izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja k priključitvi zasedenega Zahodnega brega, s čimer bi po njegovih besedah "pokopali vsako možnost" za vzpostavitev neodvisne palestinske države.

Ravno ta teden je Palestino priznalo več evropskih in drugih držav, med njimi Združeno kraljestvo, Francija, Kanada in Avstralija. Vzpostavitvi palestinske države pa ostro nasprotujeta tako Izrael kot njihovi neomajni zavezniki v ZDA.

Lavrov je v svojem nagovoru omenil tudi priznanja Palestine s strani nekaterih tradicionalnih zaveznic Izraela.

"Zakaj so za to potrebovali toliko časa? S tem, da so počakali do Generalne skupščine, so morda pričakovali, da ne bo več ničesar, kar bi lahko priznali, medtem ko Izrael nadaljuje svojo ofenzivo," je dejal.

Ruski zunanji minister je obsodil tudi "sabotažo diplomatskih prizadevanj" Zahoda v jedrskih pogajanjih z Iranom, potem ko je Varnostni svet v petek zavrnil predlog za odlog sankcij ZN proti Iranu zaradi jedrskega programa, ki bodo obveljale v nedeljo.

Zavrnitev rusko-kitajske pobude za odlog sankcij je "končno razkril resnično politiko Zahoda, ki sabotira iskanje konstruktivnih rešitev v Varnostnem svetu ZN ter želi z izsiljevanjem in pritiskom doseči enostransko popuščanje Irana," je še dejal Lavrov.