Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
28. 9. 2025,
8.43

Nedelja, 28. 9. 2025, 8.43

Znova začenjajo veljati sankcije ZN proti Iranu

R. K., STA

Iran | V Teheranu vztrajajo, da Iran nikoli ne bo razvijal jedrskega orožja, ne namerava pa se odpovedati svojemu jedrskemu programu. | Foto Reuters

V Teheranu vztrajajo, da Iran nikoli ne bo razvijal jedrskega orožja, ne namerava pa se odpovedati svojemu jedrskemu programu.

Foto: Reuters

Od danes znova veljajo sankcije ZN proti Iranu, potem ko je Varnostni svet ZN v petek zavrnil predlog resolucije o odlogu njihove ponovne uvedbe. Ukrepi so usmerjeni proti podjetjem in posameznikom, ki sodelujejo pri razvoju iranskega jedrskega programa, vključujejo pa tudi prepovedi trgovanja z Iranom na več področjih.

Varnostni svet ZN je v petek zavrnil predlog resolucije Kitajske in Rusije o odlogu ponovne uvedbe sankcij proti Iranu do 18. aprila 2026, kar pomeni, da sankcije od polnoči znova veljajo.

Iran se je ob robu 80. zasedanja Generalne skupščine ZN v preteklem tednu pogajal z Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo, vendar ni dosegel napredka.

Tri evropske države so od Irana zahtevale, da se začne znova pogajati z ZDA o svojem jedrskem programu in vzpostavi popolno sodelovanje z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA). Iran je agenciji v preteklih dneh znova omogočil izvajanje inšpekcijskega nadzora, toda to ni bilo dovolj, da bi prepričal zahodne države.

Jedrskemu programu se ne nameravajo odpovedati

V Teheranu vztrajajo, da Iran nikoli ne bo razvijal jedrskega orožja, ne namerava pa se odpovedati svojemu jedrskemu programu. Menijo tudi, da bi rešitve morali doseči s pogajanji in ne s prisilo.

Sankcije proti Iranu zaradi jedrskega programa so bile odpravljene po sporazumu JCPOA leta 2015, vendar z možnostjo, da se avtomatično vrnejo, če Iran ne bo spoštoval določil. Sporazum je praktično propadel leta 2018, ko je predsednik ZDA Donald Trump svojo državo enostransko umaknil iz njega in ponovno začel uvajati sankcije.

Ukrepi med drugim zajemajo globalno prepoved sodelovanja s podjetji in posamezniki, ki so obtoženi sodelovanja pri razvoju iranskega jedrskega programa. Vključujejo tudi embargo na orožje s prepovedjo prodaje ali prenosa orožja v Iran ter prepoved uvoza, izvoza ali transporta delov in tehnologij, povezanih z jedrskim in balističnim programom.

