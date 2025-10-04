V Evropi zaživelo hokejsko tekmovanje, nastalo na podlagi slovenske pobude

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je na v petek končanem polletnem kongresu na jugu Francije uradno predstavila evropski pokal narodov. Novo tekmovanje je nastalo tudi na podlagi slovenske pobude in dolgoletnih prizadevanj vodstva Hokejske zveze Slovenije.

Evropski pokal narodov predstavlja nov format tekmovanja, zasnovan z namenom preoblikovanja reprezentančnih tekem v obdobju klubskih premorov v platformo za medsebojno merjenje moči državnih izbranih vrst z večjim tekmovalnim značajem, so zapisali pri krovni slovenski zvezi. Ta osrednja pobuda strateškega načrta ICE26 predstavlja pomemben korak naprej v razvoju hokejskega športa po vsej Evropi.

Prva sezona evropskega pokala narodov bo na sporedu med običajnimi mednarodnimi premori novembra, decembra in februarja. Sedemnajst reprezentanc po celotni Evropi bo tekmovalo v več skupinah s po tremi ali štirimi ekipami.

V tekmovanju bodo v začetni fazi poleg Slovenije sodelovale še Avstrija, Danska, Estonija, Francija, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Romunija, Slovaška, Španija in Velika Britanija.

Predsednik IIHF: Velik korak za evropski hokej

Risi bodo v prihodnosti nastopali tudi v evropskem pokalu narodov. Foto: Jure Banfi Vse tekme si bo mogoče ogledati v neposrednem prenosu na IIHF TV, kar bo navijačem po vsem svetu omogočilo dostop do vrhunskega mednarodnega hokeja zunaj svetovnega prvenstva.

"To je velik korak za evropski hokej," je ob tej priložnosti dejal predsednik svetovne zveze IIHF Luc Tardif. "Naše članice, nacionalne hokejske organizacije že leta zahtevajo okvir, ki bi reprezentancam v času klubskih premorov prinesel večjo doslednost in namen. Z evropskim pokalom narodov končno ponujamo prireditev, ki ima potencial za rast igre tako tekmovalno kot komercialno po vsej regiji."

Kontrec: Tekme bodo pridobile na pomenu

Hokejska zveza Slovenije je bila ena izmed vodilnih pobudnic tovrstnega tekmovanja. "Sam sem vodstvu IIHF že pred skoraj šestimi leti predlagal ustanovitev evropskega tekmovanja, ki bi potekalo pod okriljem krovne zveze. Novembra lani je Sloveniji le uspelo to vprašanje uvrstiti na agendo sveta IIHF," je odločitev pospremil generalni sekretar HZS Dejan Kontrec.

"Vseskozi smo si želeli, da bi imele reprezentančne tekme med klubskimi premori neko dodatno vrednost poleg same priprave na svetovno prvenstvo. Na takšen način bodo tekme v omenjenih premorih pridobile na pomenu in vidnosti, tako pri navijačih in gledalcih kot tudi pri potencialnih pokroviteljih," je pojasnil Kontrec.

Foto: Jure Banfi

Zveza IIHF bo evropski pokal narodov gradila skupaj z nacionalnimi hokejskimi organizacijami z dolgoročnim ciljem razvoja trajnostnega in tržno zanimivega izdelka, ki podpira tako razvoj igralcev kot tudi sodelovanje navijačev v obdobju med svetovnimi prvenstvi.

S tem si IIHF prizadeva okrepiti celoten ekosistem mednarodnega hokeja - športnikom dati več priložnosti za zastopanje svojih držav, navijačem pa več razlogov za spremljanje.