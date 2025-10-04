Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Na. R., STA

Sobota,
4. 10. 2025,
8.50

vojska dogovor Hamas Gaza Palestina Izrael ZDA

Sobota, 4. 10. 2025, 8.50

7 minut

Bližnji vzhod

Trump ukazal Izraelu: Takoj nehajte z obstreljevanjem

Na. R., STA

Donald Trump | Trump je v odzivu Hamasa prepoznal pripravljenost na trajen mir in je Izrael v petek v izjavi na družbenih omrežjih pozval, naj takoj ustavi obstreljevanje Gaze, da bi lahko uresničili izpustitev talcev. | Foto Guliverimage

Trump je v odzivu Hamasa prepoznal pripravljenost na trajen mir in je Izrael v petek v izjavi na družbenih omrežjih pozval, naj takoj ustavi obstreljevanje Gaze, da bi lahko uresničili izpustitev talcev.

Foto: Guliverimage

Predsednik ZDA Donald Trump je po petkovem zagotovilu Hamasa, da do izpustil vse talce, Izrael pozval k takojšnji ustavitvi obstreljevanja Gaze, češ da je Hamas pripravljen na trajni mir. Iz sveta se vrstijo pozdravi Hamasovega odziva na Trmpov načrt. Na njegovo uresničevanje se po zagotovilih premierja Benjamina Netanjahuja pripravlja tudi Izrael.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas se je v petek odzvalo na Trumpov nedavno predstavljen načrt za končanje vojne v Gazi, pri čemer je izrazilo pripravljenost na predajo upravljanja enklave palestinskemu tehnokratskemu telesu in izpustitev vseh talce. Po drugi strani pa si želi nadaljnjih pogajanj glede nekaterih drugih točk načrta.

Glede na ameriški načrt mora Hamas po javnem sprejetju dogovora v 72 urah vrniti vse talce.

Izraelski premier Netanjahu je danes zgodaj zjutraj sporočil, da se bo Izrael pripravil na uresničitev prve faze Trumpovega načrta glede izpustitve talcev in je zagotovil polno sodelovanje z ameriškim predsednikom za končanje vojne.

Izjava ne omenja Trumpove zahteve po končanju obstreljevanja, ki se je po poročanju tujih tiskovnih agencij ponoči nadaljevalo.

Številni odzivi iz sveta

Iz sveta se vrstijo pozdravi Hamasovega odgovor na ameriški načrt in izrazi upanja v končanje vojne.

Ključna pogajalska posrednika Katar in Egipt sta pozdravila razvoj dogajanja in izrazila upanje, da bo vodil v končanje konflikta.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pozval vse strani, naj izkoristijo dano priložnost.

Tako francoski predsednik Emmanuel Macron kot nemški kancler Friedrich Merz in britanski premier Keir Starmer so odziv Hamasa pozdravili kot velik korak na poti k miru.

Turčija je menila, da Hamasov odgovor ponuja priložnost za takojšnjo uresničitev prekinitve ognja v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

