Maroša znova junak Nafte

V 24. krogu druge lige je vodilna Nafta z 2:0 ugnala Tabor Sežano in vsaj do sobote prednost pred drugim Grosupljem povišala na šest točk. Grosupeljčane čaka vse prej kot lahko naloga, saj bodo v soboto obiskali stadion Matije Gubca v Krškem.

Derbi tokratnega kroga je bil dvoboj Sežancev in Lendavčanov, spopad četrte in vodilne ekipe 2. SNL. Prekmurci so slavili z 2:0, dvakrat je v polno meril najboljši strelec lige Amadej Maroša. Še vedno neporažena zasedba stratega Jozsefa Bozsika je Tabor ugnala že jeseni, ko je bilo v Lendavi 3:1.

Neprepričljivi izzivalci v Krškem

Grosupeljčane čaka gostovanje v Krškem. Posavci so se iz Beltincev vrnili s točko, z golom Šimuna Šintića so dobili prvi polčas, v nadaljevanju srečanja pa so tudi po zaslugi izkušenega Marka Zalokarja odbili nekaj domačih poskusov in po izenačenju Klemna Mlakarja iztržili remi.

Grosupeljčani so odločeni, da si ne bodo privoščili novega spodrsljaja, čeprav so nazadnje tudi Gorico strli z golom globoko v drugem polčasu tekme. Kot že nekajkrat v letošnji sezoni je Grosupeljčane z zadetkom razveselil Nikola Jovićević, Dolenjci pa so tudi po njegovi zaslugi ostali v stiku z vodilnimi Lendavčani.

Vroči Kranjčani v Gorici

Za Gorico, štirikratnega slovenskega prvaka, se boj za preživetje nadaljuje na domači zelenici. V mesto vrtnic prihaja Triglav. Gostiteljem dvoboja v reševanju drugoligaškega statusa ne preostane drugega kot lov na zmago, a bo naloga daleč od enostavne. Kranjčani so morda najbolj vroča ekipa pomladi, v nadaljevanju sezone pa poleg Lendavčanov in Beltinčanov še ne poznajo poraza.

