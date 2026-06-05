Slovenke začenjajo misijo preboj v ligo narodov

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ob 20. uri začela prvo tekmo uvodnega turnirja evropske lige, nasproti ji bo stala gostiteljica turnirja Črna gora. Cilj Slovenk je preboj skozi evropsko ligo v elitno ligo narodov.

Selektor slovenske izbrane vrste Alessandro Orefice bo na prvem turnirju lahko računal na 14 igralk. Na položaju srednjih blokerk bodo zaigrale Saša Planinšec, Nika Milošič, Klara Milošič in Ajda Gornjec Hodnik, kot organizatorki igre sta na turnir odpotovali Eva Pavlović Mori in Žana Ivana Halužan Sagadin, na mestu korektoric pa bomo na delu videli Evo Zatković in Polono Frelih. Poleg omenjenih bodo slovenske barve zastopale še Lorena Lorber Fijok, Mija Šiftar, Fatoumatta Sillah in Maša Pucelj na položaju sprejemalk, dres drugačne barve pa je selektor tokrat namenil Anji Mazej ter Zoji Donko, za katero bo to debi v članski reprezentanci.

Ekipa je v četrtek prispela v črnogorsko obmorsko mestece, kjer se bo ob 20. uri najprej pomerila s Črnogorkami, dan pozneje pa jo ob 17. uri čaka še obračun z izbrano vrsto Gruzije.

Slovenke bodo prvo tekmo evropske lige, skozi katero se bodo poskušale prebiti v ligo narodov, igrale zvečer proti Črni gori. Foto: Aleš Oblak

"Pripravljalno obdobje smo zelo dobro izkoristile, fokus pa je bil že od samega začetka na teh uvodnih tekmah. Tudi pripravljalne tekme smo igrale prav s tem namenom, da zgradimo svojo igro, in mislim, da bomo to tudi jutri pokazale. Proti Črni gori se moramo predvsem osredotočiti na našo igro, saj bodo nasprotnice zagotovo pripravljene na nas. Hitra igra bo jutri ključ do uspeha," je po četrtkovem treningu za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejala organizatorka igre Žana Ivana Halužan Sagadin.

Slovenska izbrana vrsta se je s Črno goro, ki zaseda 26. mesto na evropski lestvici (Slovenke so 13. na evropski in 20. na svetovni lestvici), nazadnje srečala leta 2014, ko je v kvalifikacijah za EuroVolley 2015 slavila brez izgubljenega niza, nekoliko manj časa pa je minilo od obračuna z Gruzijo. Zasedbi sta se leta 2022 srečali prav tako v sklopu kvalifikacij za evropsko prvenstvo, tudi takrat je prepričljivo slavila slovenska izbrana vrsta.

Trije turnirji, kvartet nato v odločilne boje

Slovenskih 14 za prvi turnir.

Nastopi v evropski ligi imajo letos še večji pomen, saj si bodo Slovenke poskušale priigrati preboj v elitno ligo narodov, najmočnejše reprezentančno tekmovanje pod okriljem svetovne zveze, v katerem sicer že od leta 2021 nastopa naša moška izbrana vrsta.

V konkurenci 24 reprezentanc iz vse Evrope, med katerimi poleg Slovenk za favoritinje za zmago veljajo še Romunke, Švedinje, Španke, Madžarke, Slovakinje in Hrvatice, bo štela vsaka zmaga. Slovenke od 18. mesta na svetovni lestvici, ki vodi v Ligo narodov, loči le še deset točk.

Drugi turnir evropske lige bodo odigrale v Ljubljani, ko bodo 12. junija ob 17. uri v športni dvorani Vižmarje - Brod gostile Islandke, 14. junija pa se bodo, prav tako ob 17. uri, pred svojimi navijači pomerile še z Latvijkami.

Tretji turnir evropske lige bo od 18. do 20. junija gostila Severna Makedonija. Tam Slovenke čakata še dvoboja s Hrvaticami in Makedonkami, v boju s tekmicami pa si bodo skušale zagotoviti uvrstitev med najboljše štiri reprezentance, ki bodo ostale v igri za ligo narodov.

Evropska liga, 5. junij: Lestvica: