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Avtor:
Š. L.

Petek,
5. 6. 2026,
10.53

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Nils Politt UAE Team Emirates - XRG Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Petek, 5. 6. 2026, 10.53

0 minut

Nils Politt podaljšal sodelovanje z ekipo UAE Team Emirates-XRG

Avtor:
Š. L.

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Tadej Pogačar Nils Politt | Nils Politt je podaljšal sodelovanje z ekipo UAE Team Emirates-XRG. | Foto Guliverimage

Nils Politt je podaljšal sodelovanje z ekipo UAE Team Emirates-XRG.

Foto: Guliverimage

Član ekipe UAE Team Emirates-XRG in moštveni kolega Tadeja Pogačarja, Nils Politt, je podaljšal sodelovanje z ekipo iz Emiratov še za tri leta.

32-letni Nemec, ki je del ekipe od leta 2024, slovi po svoji moči, vsestranskosti in nesebičnem delu za sotekmovalce. Izkazal se je kot nepogrešljiv pomočnik na dirkah Grand Tour, hkrati pa dosegal tudi odlične individualne rezultate na spomladanskih klasikah, so ob podaljšanju pogodbe zapisali pri Emiratih. Med njegove največje uspehe sodijo etapna zmaga na Dirki po Franciji ter številne uvrstitve na zmagovalni oder na največjih enodnevnih kolesarskih dirkah, med drugim drugo mesto na dirki Paris–Roubaix 2019 in tretje mesto na Dirki po Flandriji leta 2024.

"Zelo sem vesel, da bom še naprej član ekipe UAE Team Emirates-XRG. Že od prvega dne sem se tukaj počutil kot doma in v zadnjih letih je ta ekipa postala moja druga družina. Vzdušje v skupini je nekaj posebnega, vsi trdo delamo skupaj, hkrati pa uživamo v druženju, kar med dolgo sezono pomeni ogromno. Tukaj se počutim cenjenega, tako kot kolesar kot tudi kot človek, zato je bila odločitev zelo enostavna. Skupaj smo že dosegli veliko, vendar verjamem, da nas čaka še veliko uspehov. Veselim se nadaljevanja te poti z ekipo tudi v prihodnjih letih," je ob podaljšanju sodelovanja do leta 2029 dejal Nemec.

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