"Jasno je, da to ni tako lahko. Mladi so zelo hitri," je bil iskren v pogovoru Benjamin Savšek, eden najboljših kanuistov na divjih vodah v zadnjem desetletju. A Beni pri svojih 39 letih še zdaleč ni rekel zadnje in ne bi bilo presenečenje, če bi ga na največjih tekmovanjih spet videli na najvišjih mestih.

O Benjaminu Savšku ne gre izgubljati besed. Njegov seznam uspehov je predolg, da bi jih naštevali. Že podatek, da ima v svoji vitrini naslov olimpijskega prvaka iz Tokia, ob tem pa je dvakrat postal svetovni in kar štirikrat evropski prvak, pove dovolj. Ljubljanski kanuist je dolga leta sodil v sam vrh svetovnega slaloma in navijače razvajal z vrhunskimi rezultati. Prav zato je bila lanska sezona, ko se mu vožnje niso sestavile po željah, še toliko opaznejša. A izkušeni slovenski športnik ne skriva, da ga takšni izzivi še bolj motivirajo. Pred vrati je nova sezona, v kateri Savšek želi spet pokazati, da še ni rekel zadnje besede. Dejstvo je, da je konkurenca vse močnejša in da mladi zmeraj bolj napadajo. A Beni je prepričan, da lahko znova poseže po najvišjih mestih.

Sezona je tik pred vrati, kakšno je vaše stanje?

Da, kar dober del zime sem opravil priprave na divji vodi, tako da imam dobre občutke in sem dobro pripravljen tudi za letošnjo sezono. Jasno, štartam z visokimi cilji. Res pa je, da je prvi korak izbirne tekme, da se uvrstim oziroma potrdim mesto v ekipi. Treninge poskušam nekako usmeriti na ti prvi dve izbirni tekmi, najprej v Ivrei in nato v Tacnu.

Potem pa že prvi vrhunec, konec maja, ko je na sporedu prva tekma svetovnega pokala na domači progi. Tukaj imam tudi visoka pričakovanja, rad bi dosegel lep rezultat pred domačim občinstvom. Želja je seveda največja, ampak treba je iti korak za korakom. Mislim pa, da sem dobro pripravljen.

Vedno ste nas razvajali z vrhunskimi rezultati, lanska sezona pa verjetno ni bila takšna, kot bi si jo najbolj želeli. Vam je uspelo narediti analizo, ste se morda česa lotili drugače?

Da, predvsem se nisem toliko ukvarjal z opremo, kot sem se v lanski sezoni, ko sem že od začetka testiral nov model čolna in upal, da bo boljši. Potem nisem našel pravih občutkov in sem sredi sezone šel nazaj na stari model. Letos čez zimo se s tem nisem toliko ukvarjal, ampak sem v bistvu samo treniral in se posvečal treningu, kondiciji in dobrim občutkom, predvsem temu, da jih dobim nazaj.

Res pa je, da se bom moral v letošnji sezoni predvsem osredotočiti nase in dati svoj maksimum. Nisem več rosno mlad, ampak ravno zato bo še toliko pomembneje, da se posvetim samemu sebi in poskušam dati svoj maksimum na progi, tako kot znam in kot sem bil že sposoben v preteklosti.

Malenkost se poznajo leta, nisem več tako eksploziven kot prej, zato poskušam to nadoknaditi z izkušnjami. Treba pa je tudi gristi, ker mladi napadajo.

Omenili ste treninge in vaša zrela športna leta. Verjetno je tudi regeneracija v vaših letih malce drugačna. Kaj to pomeni za vaše treninge?

Predvsem so bolj premišljeni. Treningi so mogoče malo pametnejši, se pravi bolj kakovostni. Mogoče so krajši, ampak so zato bolj intenzivni in natančni. Poudarek je na divji vodi in na teh občutkih, ki jih imam – da jih znam priklicati nazaj takrat, ko je najbolj pomembno. Tudi regeneracija se malenkost pozna. Torej, da bi dva treninga na dan na polno delal …. Ravno zaradi tega mogoče malo bolj prilagajamo program, da je ta bolj kakovosten.

Kaj si torej želite po nekoliko slabši sezoni, predvsem rezultatsko?

Vedno si želim poseči po vrhu in po medalji na največjih tekmovanjih. Predvsem bi se rad redno uvrščal v finale. Cilj je, da konstantno poskušam dosegati finale na vseh največjih tekmah. Jasno je, da to ni tako lahko. Kot sem že rekel, mladi so zelo hitri z novo tehniko v kanuju.

Se tudi vi poslužujete nove tehnike kanuja?

Na treningih se že malo poslužujem nove tehnike, ampak še vedno za tekmo nisem povsem prepričan vase. Vseeno se je na treningih izkazalo, da nekatere kombinacije celo hitreje odpeljem. Mogoče v letošnji sezoni poskusim, ampak je odvisno tudi od kombinacije.

Še vedno sodelujete s trenerjem Jožetom Vidmarjem?

Jože se je sicer že upokojil, ampak še vedno skrbi, da imam dobre pogoje. Z mano je na treningu in delava po programu tako kot do zdaj. Še vedno mi piše tedenski program in mi daje podporo. Ne gre eden brez drugega (smeh, op. p.). Po tolikih letih lahko rečem, da sva res nerazdružljiva.

V svetovnem pokalu ste prisotni že 18 let. Ste imeli v tem času kdaj težave z motivacijo?

To je že lepa doba. V bistvu sem dosegel ogromno rezultatov. Ko zdaj pogledam nazaj, imam res izjemno kariero za sabo, tako da sem vesel in ponosen. Nikoli si ne bi mislil, da bom prišel tako daleč in da bom tako dolgo vztrajal.

Zdi se mi, da mi motivacije nikoli ni primanjkovalo. Morda sem imel na začetku članske kariere nekaj pomislekov, predvsem glede tega, ali bom lahko usklajeval družino in šport. Na koncu se je vse vrhunsko izšlo in motivacije mi ni nikoli zmanjkalo.

Mislim tudi, da sem v vsaki sezoni konstantno dosegal vrhunske rezultate in me je to gnalo naprej. Lani je bila prvič takšna sezona, ko rezultatsko nisem bil najbolj zadovoljen, ampak bom v letošnji sezoni to poskusil popraviti.

Preberite še: