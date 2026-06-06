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Avtor:
Pe. M.

Sobota,
6. 6. 2026,
15.46

Osveženo pred

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca odbojka Alessandro Orefice evropska liga

Sobota, 6. 6. 2026, 15.46

50 minut

Evropska liga, prvi turnirji

Slovenke po drugo zmago

Avtor:
Pe. M.

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Evropska liga: Slovenija - Črna gora, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca | Slovenske odbojkarice se bodo ob 17. uri pomerile z Gruzijo. | Foto CEV

Slovenske odbojkarice se bodo ob 17. uri pomerile z Gruzijo.

Foto: CEV

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo na drugi tekmi evropske lige na uvodnem turnirju v črnogorskem Baru poskušala upravičiti vlogo favoritinj proti Gruziji. Slovenke so na uvodni tekmi v petek zanesljivo, s 3:0, premagale Črnogorke.

Evropska liga: Slovenija - Črna gora, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca
Sportal Slovenke za uvod upravičile vlogo favoritinj

Izbranke italijanskega stratega Alessandra Oreficeja, ki letos tretje leto vodi slovensko izbrano vrsto, po lanskem petem mestu letos merijo na sam vrh tekmovanja, skozi katerega lovijo tudi uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto, od katere jih ločita dve mesti na svetovni jakostni lestvici.

Letošnjo sezono so pričakale kot 20. reprezentanca sveta, na evropski lestvici so na 13. mestu. S tem kot tretje nosilke vstopajo v evropsko ligo, kar jim je na treh turnirjih ponudilo nekoliko nižje postavljene tekmice. Prve od teh so bile Črnogorke, na svetovni lestvici 45., na evropski pa 26., ki so jih Slovenke v petek zanesljivo premagale. Gruzija je na lestvici še nižje, tako da bodo varovanke Oreficeja danes zadovoljne le z zmago.

Nastopi v evropski ligi imajo letos še večji pomen, saj si bodo Slovenke poskušale priigrati preboj v elitno ligo narodov, najmočnejše reprezentančno tekmovanje pod okriljem svetovne zveze, v katerem sicer že od leta 2021 nastopa naša moška izbrana vrsta.

V konkurenci 24 reprezentanc iz vse Evrope, med katerimi poleg Slovenk za favoritinje za zmago veljajo še Romunke, Švedinje, Španke, Madžarke, Slovakinje in Hrvatice, bo štela vsaka zmaga. Slovenke je od 18. mesta na svetovni lestvici, ki vodi v Ligo narodov, pred začetkom evropske lige ločilo le še deset točk.

Drugi turnir evropske lige bodo odigrale v Ljubljani, ko bodo 12. junija ob 17. uri v športni dvorani Vižmarje - Brod gostile Islandke, 14. junija pa se bodo, prav tako ob 17. uri, pred svojimi navijači pomerile še z Latvijkami.

Tretji turnir evropske lige bo od 18. do 20. junija gostila Severna Makedonija. Tam Slovenke čakata še dvoboja s Hrvaticami in Makedonkami, v boju s tekmicami pa si bodo skušale zagotoviti uvrstitev med najboljše štiri reprezentance, ki bodo ostale v igri za ligo narodov.

Tretji turnir evropske lige bo od 18. do 20. junija gostila Severna Makedonija. Tam Slovenke čakata še dvoboja s Hrvaticami in Makedonkami, v boju s tekmicami pa si bodo skušale zagotoviti uvrstitev med najboljše štiri reprezentance, ki bodo ostale v igri za ligo narodov.

Evropska liga, 6. junij:

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