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Avtor:
Siol.net

Sobota,
6. 6. 2026,
15.48

Osveženo pred

49 minut

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Thermometer Blue 0,04

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horoskop horoskop horoskop škorpijon horoskop devica horoskop kozorog

Sobota, 6. 6. 2026, 15.48

49 minut

Ti znaki horoskopa se hitro zaljubijo, a tega ne priznajo

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
ženska, dekle, pomlad, poletje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekateri ljudje zelo hitro razvijejo ljubezenska čustva. Dovolj je pogled, prijazno sporočilo ali občutek, da so videni in razumljeni. A to ne pomeni, da bodo svoja čustva tudi hitro pokazali. Čeprav so zaljubljeni, tega nočejo priznati in medtem ko v njih vre, na zunaj delujejo povsem hladno.

Škorpijon

Škorpijoni se izjemno hitro zaljubijo, a tega nikoli ne pokažejo navzven. Ko jih nekdo pritegne, se v njih nemudoma prebudijo intenzivna in globoka čustva, težava pa je v tem, da ljudem težko zaupajo in se zato ščitijo pred morebitnim razočaranjem. Raje le opazujejo, analizirajo in preizkušajo osebo, ki jim je všeč. Tudi ko so popolnoma zaljubljeni, se pogosto pretvarjajo, da so ravnodušni. Z njimi je ljubezenski odnos redko enostaven, a ko koga spustijo v svojo bližino, je to iskreno in zelo resno.

Devica

Device se lahko zaljubijo hitreje, kot so pripravljene priznati. Čeprav delujejo racionalno in umirjeno, jih čustva presenetijo iznenada. Težava je le v tem, da vse do podrobnosti analizirajo in same sebe prepričujejo, da ni pravi čas za priznanje, kaj čutijo. Namesto da bi se odkrito spogledovale, naklonjenost raje pokažejo prek malih gest, pomoči in skrbi. Trudijo se biti prisotne v življenju osebe, ki jim je všeč, a o čustvih nočejo govoriti. Njihov največji strah ni zavrnitev, ampak izguba nadzora nad čustvi.

Kozorog

Čeprav kozorogi delujejo hladno in zadržano, se za to fasado pogosto skrivajo močna čustva. Ko jim je nekdo všeč, začnejo kmalu razmišljati o resni zvezi in skupni prihodnosti, obenem pa tega nočejo pokazati, ker nočejo biti impulzivni in ranljivi. Preden odprejo srce, se hočejo prepričati, da lahko tej osebi popolnoma zaupajo. Zato pogosto dajejo zmedene signale: obnašajo se zaščitniško in so vedno ob vas, če jih potrebujete, nikoli pa jasno ne povedo, kaj čutijo. Ljubezen zanje ni nikoli igra.

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