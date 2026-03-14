Vrtičkarji odštevajo: marca se začne zares!

Marca začnemo s pripravami na novo vrtnarsko sezono. Hiteti ni treba, saj so tla še hladna, a s pripravami lahko že začnemo. Nekaj je tudi takšnih vrtnin, ki imajo rade nižje temperature, zato jih lahko tudi v notranjosti države že sejemo in sadimo.

Marca pripravimo gredice. Na vrsti je gnojenje s kompostom, hlevskim gnojem (čeprav je to bolj priporočljivo opraviti jeseni) ali drugim ustreznim gnojilom, vrt pa plitvo prekopljemo, svetujejo na Bodi eko.

Nekateri vrtičkarji prisegajo na prakso, da zemlje ne prekopavajo, ampak le odstranijo odmrle rastlinske ostanke in kamenje. Vendar opozarjajo, da je treba dele vrta, ki jih ne prekopljemo, kasneje po setvi ali saditvi zastreti s slamo, pokošeno travo ali časopisnim papirjem, da tla ne bodo preveč zbita.

Gnojenje s hlevskim gnojem je bolje opraviti jeseni, sploh pa se moramo zavedati, da nekatere vrtnine za takšno gnojilo ne bodo hvaležne. Med njimi so korenovke in gomoljnice, pa tudi zelišča, všeč pa bo kapusnicam, plodovkam, blitvi, sladki koruzi ter radiču in endiviji.

Hitimo počasi

Marca v toplejših krajih lahko že sejemo grah, bob, špinačo, redkvico, pastinak, rdečo peso, spomladanski česen, šalotko in čebulček, saj te rastline prenašajo temperaturo zemlje pod 10 stopinj Celzija. Za orientacijo – ta čas je temperatura tal v Ljubljani in Celju okoli sedem stopinj, v Novem mestu okoli šest, v Murski Soboti slabih pet, v okolici Slovenj Gradca pa le kakšni dve stopinji nad ničlo, kažejo podatki Agencije RS za okolje.

Ko se tla segrejejo na osem do deset stopinj Celzija lahko posejemo korenček, peteršilj in krompir, s katerim je sicer bolje počakati do začetka aprila. Pri nižjih temperaturah bodo posevki počasneje klili, krompir pa bo zaradi mraza izgubljal dragocene klice in energijo.

Če temperatura tal to dopušča, lahko od sredine marca dalje sadimo tudi že cvetačo, zelje, blitvo, por in solato (berivke).

V marcu sejemo za sadike zelenjadnic

Da bomo imeli poleti obilo sveže zelenjave, si lahko že zdaj sami posejemo vrtnine za sadike.

Med temi bodo solata in radič (spomladanske sorte), jajčevec, paprika, čili, feferoni, gomoljna zelena, stebelna zelena, listnata zelena, listnati peteršilj, kolerabica, zgodnje zelje, glavnati ohrovt, brokoli, cvetača, por, čebula iz semena, blitva, koriander in koper.