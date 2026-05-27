Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Sreda,
27. 5. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Jim Carrey Bradley Cooper dvig obraza facelift Ernest Novak lepotni posegi lepotni posegi

Sreda, 27. 5. 2026, 4.00

5 ur, 52 minut

Kaj se dogaja z Jimom Carreyjem in Bradleyjem Cooperjem? To pravita strokovnjaka.

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jim Carrey, Bradley Cooper | Jim Carrey je letos mnoge presenetil s precej drugačnim videzom. | Foto Guliverimage

Jim Carrey je letos mnoge presenetil s precej drugačnim videzom.

Foto: Guliverimage

Nedavni javni nastopi Jima Carreyja in Bradleyja Cooperja so sprožili veliko spletnih ugibanj med plastičnimi kirurgi in oboževalci o morebitnem dvigu obraza in drugih estetskih posegih. Čeprav noben od igralcev tega ni javno potrdil, so se oglasili številni strokovnjaki, ki menijo, da sta se podvrgla klasičnemu kirurškemu faceliftu.

Ameriški igralec 64-letni Jim Carrey je na svoj drugačni videz opozoril marca letos na podelitvi francoskih filmskih nagrad cezar, kjer so fotografije in posnetki z dogodka sprožili razprave o spremenjeni strukturi njegovega obraza. Nekateri strokovnjaki za estetsko kirurgijo menijo, da bi lahko šlo za kombinacijo kirurškega facelifta, dviga vek ali obrvi ter morebitnih polnil v predelu lic, saj deluje srednji del obraza bolj poln.

Podobne razprave je pred kratkim sprožil tudi 51-letni Bradley Cooper, za katerega pa strokovnjaki ugibajo, da bi lahko šlo za poseg v spodnjem delu obraza, saj je čeljust videti bolj definirana, obraz pa bolj zategnjen. 

Bradley Cooper: levo leta 2025 in desno leta 2010. | Foto: Guliverimage Bradley Cooper: levo leta 2025 in desno leta 2010. Foto: Guliverimage

Njun videz je javno pokomentiral tudi zvezdniški plastični kirurg Terry Dubrow, ki je podobno kot slovenski estetski kirurg Ernest Novak izpostavil, da se facelift pri moških in ženskah razlikuje tako s tehničnega kot estetskega vidika.

Dubrow sumi, da se je ravno to zgodilo pri Carreyju in Cooperju, ter da sta ravno zato videti "tako čudno".

Ljudje dobijo občutek, da vidijo pred seboj drugo osebo

S tem se v določeni meri strinja tudi Novak, ki pojasnjuje, da do takšnega videza običajno pride zaradi neustreznega načrtovanja posega ali pretiravanja pri korekcijah. "Sam zagovarjam pristop, pri katerem obraz ohrani svoje osnovne značilnosti, cilj pa je predvsem bolj svež, spočit in naraven videz – kot da bi bil človek videti približno 15 ali 20 let mlajši, ne pa kot popolnoma druga oseba."

Tipičen primer je zgornja blefaroplastika, pravi: "Če ima nekdo naravno nekoliko povešene zgornje veke, ki so pomemben del njegovega izraza, potem popolna odstranitev odvečne kože in ustvarjanje zelo odprte veke povsem spremeni regijo okoli oči. Tak obraz potem pogosto deluje nenaravno ali feminizirano." Sam zato pacientom pokaže konkretne primere in fotografije ter jih opozorim, kje so meje dobrega estetskega rezultata.

Jim Carrey: levo marca letos in desno leta 2017. | Foto: Guliverimage Jim Carrey: levo marca letos in desno leta 2017. Foto: Guliverimage

Sicer pa Novak ob pogledu na spremenjenega Carreyja ugotavlja še, da je njegov obraz bistveno manj mobilen, bolj gladek in drugačen v volumnu: "Njegov obraz je bil desetletja znan po izjemni mimiki in sposobnosti ustvarjanja ekstremnih obraznih izrazov. Danes pa je dinamika obraza precej manj izrazita in prav to najbolj pade v oči."

Pri Cooperju pa ljudje največkrat opazijo spremembe v predelu okoli oči, predvsem drugačen položaj vek in obrvi ter napetost zgornjega dela obraza, še ugotavlja Novak in dodaja, da je bil njegov rahlo utrujen videz in nekoliko povešene zgornje veke dolga leta del njegove prepoznavnosti. "Ko tega ni več, dobijo ljudje občutek, da vidijo pred seboj drugo osebo."

Preberite tudi:

Kris Jenner
Trendi Je opevani dvig obraza Kris Jenner res že popustil?
Kris Jenner
Trendi Čudežni dvig obraza? Kaj morate vedeti o posegu, ki je tudi pri nas velik hit.
Jim Carrey Bradley Cooper dvig obraza facelift Ernest Novak lepotni posegi lepotni posegi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.