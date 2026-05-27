Nedavni javni nastopi Jima Carreyja in Bradleyja Cooperja so sprožili veliko spletnih ugibanj med plastičnimi kirurgi in oboževalci o morebitnem dvigu obraza in drugih estetskih posegih. Čeprav noben od igralcev tega ni javno potrdil, so se oglasili številni strokovnjaki, ki menijo, da sta se podvrgla klasičnemu kirurškemu faceliftu.

Ameriški igralec 64-letni Jim Carrey je na svoj drugačni videz opozoril marca letos na podelitvi francoskih filmskih nagrad cezar, kjer so fotografije in posnetki z dogodka sprožili razprave o spremenjeni strukturi njegovega obraza. Nekateri strokovnjaki za estetsko kirurgijo menijo, da bi lahko šlo za kombinacijo kirurškega facelifta, dviga vek ali obrvi ter morebitnih polnil v predelu lic, saj deluje srednji del obraza bolj poln.

Podobne razprave je pred kratkim sprožil tudi 51-letni Bradley Cooper, za katerega pa strokovnjaki ugibajo, da bi lahko šlo za poseg v spodnjem delu obraza, saj je čeljust videti bolj definirana, obraz pa bolj zategnjen.

Bradley Cooper: levo leta 2025 in desno leta 2010. Foto: Guliverimage

Njun videz je javno pokomentiral tudi zvezdniški plastični kirurg Terry Dubrow, ki je podobno kot slovenski estetski kirurg Ernest Novak izpostavil, da se facelift pri moških in ženskah razlikuje tako s tehničnega kot estetskega vidika.

Dubrow sumi, da se je ravno to zgodilo pri Carreyju in Cooperju, ter da sta ravno zato videti "tako čudno".

Ljudje dobijo občutek, da vidijo pred seboj drugo osebo

S tem se v določeni meri strinja tudi Novak, ki pojasnjuje, da do takšnega videza običajno pride zaradi neustreznega načrtovanja posega ali pretiravanja pri korekcijah. "Sam zagovarjam pristop, pri katerem obraz ohrani svoje osnovne značilnosti, cilj pa je predvsem bolj svež, spočit in naraven videz – kot da bi bil človek videti približno 15 ali 20 let mlajši, ne pa kot popolnoma druga oseba."

Tipičen primer je zgornja blefaroplastika, pravi: "Če ima nekdo naravno nekoliko povešene zgornje veke, ki so pomemben del njegovega izraza, potem popolna odstranitev odvečne kože in ustvarjanje zelo odprte veke povsem spremeni regijo okoli oči. Tak obraz potem pogosto deluje nenaravno ali feminizirano." Sam zato pacientom pokaže konkretne primere in fotografije ter jih opozorim, kje so meje dobrega estetskega rezultata.

Jim Carrey: levo marca letos in desno leta 2017. Foto: Guliverimage

Sicer pa Novak ob pogledu na spremenjenega Carreyja ugotavlja še, da je njegov obraz bistveno manj mobilen, bolj gladek in drugačen v volumnu: "Njegov obraz je bil desetletja znan po izjemni mimiki in sposobnosti ustvarjanja ekstremnih obraznih izrazov. Danes pa je dinamika obraza precej manj izrazita in prav to najbolj pade v oči."

Pri Cooperju pa ljudje največkrat opazijo spremembe v predelu okoli oči, predvsem drugačen položaj vek in obrvi ter napetost zgornjega dela obraza, še ugotavlja Novak in dodaja, da je bil njegov rahlo utrujen videz in nekoliko povešene zgornje veke dolga leta del njegove prepoznavnosti. "Ko tega ni več, dobijo ljudje občutek, da vidijo pred seboj drugo osebo."

