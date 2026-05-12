Zakaj paprika in jajčevci maja še vedno mirujejo ter kako jih spodbuditi?

Maja vrt naravnost buhti, a marsikateri vrtnar z zaskrbljenostjo opazuje svoje sadike paprike in jajčevcev. Medtem ko paradižnik vidno raste, paprika in jajčevci pogosto zaspijo, njihovi listi ne rastejo, barva bledi, rastlina pa se zdi ujeta v času.

To še ni razlog za skrb, saj ni nujno, da gre za bolezen rastlin. Razlog za njihov zastoj je običajno biološki in povezan s specifičnimi potrebami teh rastlin. Tukaj so dejstva, zakaj maja mirujejo, in kako jih varno predramiti.

​1. Prenizka temperatura tal

​Paprika in jajčevci so še bolj občutljivi na mraz kot paradižnik. Čeprav so dnevne temperature maja lahko že poletne, so tla še vedno hladna, paprika in jajčevci pa potrebujejo višjo temperaturo tal. Če so tla hladnejša od 15 stopinj Celzija, koreninski sistem upočasni črpanje hranil, predvsem fosforja, kar vodi v zastoj rasti.

​Rešitev: Ne hitite s sajenjem na prosto pred 15. majem. Če so rastline že zunaj, jih pokrijte z vrtno kopreno, da zadržite toploto tal.

​2. Temperaturni šok ob presajanju

​Če ste sadike s tople okenske police ali rastlinjaka presadili neposredno na vrt, so doživele temperaturni šok. Jajčevci so pri tem še posebej občutljivi, njihova rast se lahko ustavi za dva ali tri tedne, dokler se korenine ne prilagodijo.

​Rešitev: Pri presajanju je ključno utrjevanje sadik. Pred sajenjem naj bodo teden dni čez dan zunaj, ponoči pa v zavetju.

​3. Pomanjkanje fosforja

​Ste opazili, da listi paprike postajajo rahlo vijoličasti ali pa so jajčevci nenavadno temni in majhni? To je znak pomanjkanja fosforja. V hladnih tleh je fosfor rastlinam nedostopen, tudi če ga je v zemlji dovolj.

​Rešitev: Rastlinam pomagajte s tekočim organskim gnojilom, ki se nanaša prek listov (foliarno gnojenje). Tako bo rastlina dobila hranila neposredno, ne da bi se zanašala na hladne korenine.

​4. Preveč zalivanja s hladno vodo

​Maja so jutra še sveža. Če papriko in jajčevce zalivate s hladno vodo iz vodovoda ali vodnjaka, dodatno zbijate temperaturo v območju korenin.

​Rešitev: Uporabljajte postano vodo, ki se je čez dan segrela na soncu.

Triki, kako prebuditi papriko in jajčevce

​Črna folija ali zastirka: Okoli sadik položite črno folijo ali temen naravni material, na primer kompost. Črna barva absorbira sončno toploto in segreje tla za nekaj stopinj, kar bo aktiviralo korenine.

Odstranjevanje prvih cvetov: To boli vsakega vrtnarja, a deluje. Pri papriki odstranite prvi cvet in s tem rastlini sporočite, naj energijo namesto v zgodnji plod usmeri v razvoj korenin in stebla.

​Vetrna zaščita: Paprika sovraži prepih. Če je vaš vrt izpostavljen vetru, okoli sadik postavite improvizirano zaščito, kot so odrezane plastenke ali nizka ograja.

